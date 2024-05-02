Galatasaray'da yeni transfer Emin Bayram!

Galatasaray'ın sezon başında Westerlo'ya gönderdiği Emin Bayram için karar verildi.
Belçika ekibi Westerlo'da kiralık oynayan ve defalarca haftanın 11'ine seçilen genç savunmacı Emin Bayram Galatasaray'a geri dönüyor.
ROTASYONA DAHİL OLACAK
20 yaşındaki oyuncuya da teklifler olmasına rağmen Okan Buruk öğrencisini bu sezon takımda tutup, stoper rotasyonuna dahil etmeyi planlıyor.
Westerlo'da bu sezon 24 maça çıkan genç oyuncu 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Belçika ekibi Westerlo'da kiralık oynayan ve defalarca haftanın 11'ine seçilen genç savunmacı Emin Bayram Galatasaray'a geri dönüyor.
ROTASYONA DAHİL OLACAK
20 yaşındaki oyuncuya da teklifler olmasına rağmen Okan Buruk öğrencisini bu sezon takımda tutup, stoper rotasyonuna dahil etmeyi planlıyor.
Westerlo'da bu sezon 24 maça çıkan genç oyuncu 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.