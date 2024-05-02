Galatasaray'da yeni transfer Emin Bayram!

Belçika ekibi Westerlo'da kiralık oynayan Emin Bayram, Galatasaray'a geri dönecek. Okan Buruk, gelecek sezon genç oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da yeni transfer Emin Bayram!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2024 11:26
Galatasaray'ın sezon başında Westerlo'ya gönderdiği Emin Bayram için karar verildi.

Belçika ekibi Westerlo'da kiralık oynayan ve defalarca haftanın 11'ine seçilen genç savunmacı Emin Bayram Galatasaray'a geri dönüyor.

ROTASYONA DAHİL OLACAK

20 yaşındaki oyuncuya da teklifler olmasına rağmen Okan Buruk öğrencisini bu sezon takımda tutup, stoper rotasyonuna dahil etmeyi planlıyor.

Westerlo'da bu sezon 24 maça çıkan genç oyuncu 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery