Badou Ndiaye: '1 puan istemiyorduk'

Galatasaray'da Badou Ndiaye, Schalke ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu.
1 puan amacıyla maça çıkmadıklarını vurgulayan Ndiaye, "Beklediğimiz bir sonuç değildi. 3 puanı alarak buradan ayrılmak istiyorduk, 1 puan istemiyorduk. Bundan sonraki maçlara bakacağız. 3 zor maça çıkacağız. Kolay olmayacak, her maça ayrı ayrı hazırlanmak gerekiyor. Sonuçları alacağımızı umuyoruz" diye konuştu.
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1 puan amacıyla maça çıkmadıklarını vurgulayan Ndiaye, "Beklediğimiz bir sonuç değildi. 3 puanı alarak buradan ayrılmak istiyorduk, 1 puan istemiyorduk. Bundan sonraki maçlara bakacağız. 3 zor maça çıkacağız. Kolay olmayacak, her maça ayrı ayrı hazırlanmak gerekiyor. Sonuçları alacağımızı umuyoruz" diye konuştu.
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