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Badou Ndiaye: "1 puan istemiyorduk"

Galatasaray'da Badou Ndiaye, Schalke ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Badou Ndiaye: '1 puan istemiyorduk'
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25 Ekim 2018 00:41
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Galatasaray'da Badou Ndiaye, Schalke ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu.

1 puan amacıyla maça çıkmadıklarını vurgulayan Ndiaye, "Beklediğimiz bir sonuç değildi. 3 puanı alarak buradan ayrılmak istiyorduk, 1 puan istemiyorduk. Bundan sonraki maçlara bakacağız. 3 zor maça çıkacağız. Kolay olmayacak, her maça ayrı ayrı hazırlanmak gerekiyor. Sonuçları alacağımızı umuyoruz" diye konuştu.

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