Max Kruse: 'Eşimi karıştırmayın!'

Almanya Bölgesel Lig ekiplerinden BSV Al-Dersimspor'da ilk maçına Spandauer Kickers karşısında çıkan Max Kruse, maçın ardından bir açıklama yaptı.



1-1 sona eren maçtan bir gün sonra açıklama yapan Kruse, eşi Dilara'ya küfürlü tepkilere sert tepki gösterirken, "Eşimi bu işe karıştırmayın." ifadelerini kullandı.



Alman futbolcu, "Saha içinde ve dışında belden aşağı konuşmanın oyunun bir parçası olduğunu biliyorum. Ama eşimi bunun dışında tutun! Beni desteklemek için oradaydı. Sahada duymadım ama sonra bana bir video gösterdi ve bazı taraftarlar küfürlü tezahüratlar yapmışlar. Bu bel altıdır, kendinizi sorgulamalısınız. Bana saldırırsanız sorun değil ama eşimi bu işin dışında tutun." sözlerini sarf etti.



Kasım ayında futbolu bıraktığını açıklayan Kruse, daha sonra BSV Al-Dersimspor ile sahalara geri dönmüştü. Kruse'nin Al-Dersimspor ile ilk maçındaki kilolu görüntüsü dikkat çekmişti.



