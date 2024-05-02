Avrupa'da bu gece büyük heyecan: 4 yarı final!

UEFA AVRUPA LİGİ

ROMA - LEVERKUSEN

MARSİLYA - ATALANTA

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ

ASTON VILLA - OLYMPIAKOS

FIORENTINA - CLUB BRUGGE

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam ilk maçlarla başlayacak.4 maçın da TSİ 22.00'de başlayacağı gecede 1 maç da TV8,5 ekranlarından şifresiz olacak. İşte gecenin programıJosé Mourinho yönetimindeki Roma, geçen sezon Avrupa Ligi yarı finalinde Leverkusen'i elemişti. Almanya'da 0-0 berabere kalan İtalyan devi, Roma'daki ilk maçta Edoardo Bove'nin golüyle 1-0 galip gelmişti.Leverkusen ise şu anda hiçbir takımın oynamaktan zevk almayacağı bir takım. 2023/24 sezonunda hala yenilmeyen ve 2002 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybetmelerinden bu yana ilk Avrupa finalini hedefleyen son Almanya şampiyonu, üçleme yolunda ilerliyor.Turun ilk maçında milli futbolcumuz Zeki Çelik, cezası nedeniyle forma giyemeyecek.Mücadeleyi TV8,5 şifresiz olarak ekranlara getirecek.: Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy: Kovar; Kossounou, Tah/Tapsoba, Hincapie; Stanisic, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Tella, Wirtz; Bonifaceİki takım UEFA kulüpler turnuvasında ilk kez karşılaşacak. Mrsilya, tarihinde 4. kez Avrupa'da final hedeflerken Atalanta ise bir ilk peşinde...Marsilya, Benfica'yı yenerek adını yarı finale yazdırırken Atalanta ise turnuvanın favorilerinden Liverpool'u Anfield'da 3-0 yenerek yarı finale ulaştı.Marsilya, daha önce İtalyan takımlarını ağırladığı 5 maçta 1 kez kazanıp 3 kez mağlup oldu. Atalanta ise Fransa deplasmanında oynadığı tek maçtan beraberlikle ayrıldı.: Lopez; Clauss, Murillo, Mbemba, Balerdi, Luis Henrique; Harit, Kondogbia, Veretout; Sarr, Aubameyang: Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; ScamaccaBir Yunan takımıyla ilk UEFA kulüp müsabakasına çıkmaya hazırlanan Unai Emery'nin Villa'sı evindeki formuyla öne çıkıyor. Bu sezon Konferans Ligi'nde evinde oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Aston Villa'nın hocası Unai Emery de 5 kez Avrupa Ligi'nde final oynadı. Bunların 4'ünü kazandı ve takımıyla yeni sözleşme imzaladı.Olympiakos ise bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Jose Luis Mendilibar ile istikrar sağladı. İspanyol teknik adam, takımını Konferans Ligi'nde yarı finale çıkardı. Tek sorun İngiltere'de oynadıkları 20 maçın 16'sın da yenilmeleri... En büyük motivasyonları ise finalin Yunanistan'da oynanacak olması...: Olsen; Cash, Konsa, Torres, Digne; Bailey, McGinn, Douglas Luiz, Rogers; Diaby, Watkins: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Hezze, Horta; Podence, El Kaabi, FortounisFiorentina geçtiğimiz sezon Konferans Ligi finalinde West Ham'a yenilerek UEFA'nın tüm büyük kulüp turnuvası finallerinde kaybeden ilk takım olarak olumsuz bir rekora imza attı. 1960/61 Avrupa Kupa Galipleri Kupası şampiyonu Club Brugge'ü ağırlarken işleri yoluna koymaya hevesli olacak. Her ne kadar son dönemdeki formları düzensiz olsa da Vincenzo Italiano'nun takımı bu sezon eleme maçlarında Maccabi Haifa ve Viktoria Plzen'i geride bırakarak perşembe geceleri için yeterli bir performans sergiledi.1975/76 UEFA Kupası ve 1977/78 Avrupa Kupası ikincisi Club Brugge, Nicky Hayen'in Mart ayında takımın başına gelmesinden bu yana formunu yükseltti ve hem Belçika şampiyonluğu hem de Konferans Ligi için yarışıyor.: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti: Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele; Meijer, Onyedika, Vetlesen, Vanaken, Skoras; Jutgla, Thiago