Trabzonspor bir sorunu daha çözdü: Muhammed Cham

Hamburg takımında forma giyen Laszlo Benes, Bundesliga 2'de gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor.
25 lig maçında 13 gol ve 11 asist yaparak pek çok Avrupa kulübünün ilgisini çeken Benes için, 3 milyon Euro serbest kalma bedeli olan kontratı bulunuyor.
Transferi için yetkilendirilen bir menajer Almanya'ya gönderilmiş ve oyuncuyla görüşmeler sürüyor. Bu transferde oyuncu henüz ikna edilemedi.
ADIM ADIM CHAM...
Trabzonspor'un bir diğer transfer bombası, Muhammed Cham için de Clermont ile pazarlıklar devam ediyor. Ligue 1'de mücadele eden ve son sırada bulunan Clermont, takımın küme düşmesi halinde Cham'ı satmayı planlıyor. Cham'ın kulübü, transfer görüşmelerine 8 milyon Euro talebiyle başladı.Bordo-Mavili yönetim, ayrıca 23 yaşındaki yetenekli oyuncu Muhammed Cham'ı ikna ederek transferde ciddi mesafe kat etti.
Oyuncu Trabzonspor'da oynamak istiyor. Cham, bu sezon 31 maçta 7 gol ve 4 asist ile performans sergiledi. Hem Başkan Ertuğrul Doğan hem de teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncuyu transfer etmekte kararlı görünüyor.
Trabzonspor, Cham için mali açıdan elinden geleni yapacak. Clermont'un transferde inadının kırılmasıyla birlikte transferin de 4-5 milyon Euro seviyelerinde sonuçlanması bekleniyor. [61saat]
25 lig maçında 13 gol ve 11 asist yaparak pek çok Avrupa kulübünün ilgisini çeken Benes için, 3 milyon Euro serbest kalma bedeli olan kontratı bulunuyor.
Transferi için yetkilendirilen bir menajer Almanya'ya gönderilmiş ve oyuncuyla görüşmeler sürüyor. Bu transferde oyuncu henüz ikna edilemedi.
ADIM ADIM CHAM...
Trabzonspor'un bir diğer transfer bombası, Muhammed Cham için de Clermont ile pazarlıklar devam ediyor. Ligue 1'de mücadele eden ve son sırada bulunan Clermont, takımın küme düşmesi halinde Cham'ı satmayı planlıyor. Cham'ın kulübü, transfer görüşmelerine 8 milyon Euro talebiyle başladı.Bordo-Mavili yönetim, ayrıca 23 yaşındaki yetenekli oyuncu Muhammed Cham'ı ikna ederek transferde ciddi mesafe kat etti.
Oyuncu Trabzonspor'da oynamak istiyor. Cham, bu sezon 31 maçta 7 gol ve 4 asist ile performans sergiledi. Hem Başkan Ertuğrul Doğan hem de teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncuyu transfer etmekte kararlı görünüyor.
Trabzonspor, Cham için mali açıdan elinden geleni yapacak. Clermont'un transferde inadının kırılmasıyla birlikte transferin de 4-5 milyon Euro seviyelerinde sonuçlanması bekleniyor. [61saat]
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