Fenerbahçe'de Mert Hakan forma bekliyor!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, özel çalışmalarla eksiklerini giderip, İsmail Yüksek'in yokluğunda hocası İsmail Kartal'dan formayı almak için fazlasıyla çabalıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Hakan forma bekliyor!
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02 Mayıs 2024 12:41
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından gözlerin çevrildiği isimlerin başında Mert Hakan Yandaş geliyor.

İsmail Kartal'ın yerli kuralı nedeniyle Djiku&Becao tandemini bozmamasının yolu, Mert Hakan'ı oynatmak. 29 yaşında orta saha oyuncusunun sakatlık sonrası ciddi bir maç eksiği bulunuyor.

Deneyimli futbolcu uzun bir aranın ardından ilk kez Beşiktaş derbisinin son 2 dakikasında forma giymişti.

GÖREV BEKLİYOR

Mert Hakan, özel çalışmalarla eksiklerini giderip hocasından formayı almak için fazlasıyla çabalıyor. 29 yaşındaki oyuncu, Konya deplasmanında İsmail Kartal'dan görev bekliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maçta görev yapan Mert Hakan, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.  

 
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