Trabzonspor anlaşma sağlandı! İşte Draguş'un sözleşmesi

Trabzonspor yönetimi, Rumen forvet için Standard Liege kulübüne 1.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Performansa bağlı bonuslarla rakam 2.2 milyon euro'ya ulaşabilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor anlaşma sağlandı! İşte Draguş'un sözleşmesi
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02 Mayıs 2024 12:17
Karadeniz devi, Rumen forvet Denis Draguş'un transferi için Standard Liege kulübü ile prensipte anlaşmaya vardı.

Bordo-mavililer, Draguş için 1.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, performansa bağlı bonuslarla bu rakam 2.2 milyon euro'ya ulaşabilecek.

24 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu transferle birlikte Trabzonspor'un ofansif seçenekleri artacak. Yönetim, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

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