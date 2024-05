FM sevdalısı Will Still, Reims'ten ayrılıyor

Football Manager sevgisiyle teknik direktörlüğe geçen ve aldığı başarılarla adından söz ettiren Will Still, Stade de Reims'teki görevinden sezon sonu ayrılacak.



Kulüp başkanı Jean-Pierre Caillot ve genel müdür Mathieu Lacour ile bir toplantı yapan Still, sezon biter bitmez kardeşi Nicolas Still ile birlikte kulüpten ayrılacağını açıkladı.



WILL STILL NASIL TANINDI?



Football Manager sevgisi nedeniyle antrenörlüğe atılan Still, 2021 yazında Oscar Garcia'nın asistanı olarak Reims'e katıldı. Dört ay sonra Standard Liege'de antrenörlük görevi için ayrıldı ancak sezon sonunda geri döndü. Ekim 2022'de Garcia'nın görevden alınmasıyla geçici olarak göreve gelen 31 yaşındaki oyuncu, beş maçlık yenilmezlik serisinin ardından görevine kalıcı olarak başladı.



Ligue 1'i 17 maçlık yenilmezlik serisiyle 11. sırada bitirmesini sağladığı Reims'teki başarısı ve UEFA Pro Lisansı olmadığı için her maç yönettiğinde kulübün 25 bin euro ceza ödemek zorunda kalması nedeniyle öne çıktı.



Bu sezon Reims yine orta sıralarda yer aldı ve bitime üç maç kala 11. sırada bulunuyor.



HAYALİ WEST HAM UNITED



Şubat 2023'te, İngiliz bir ailenin çocuğu olarak Belçika'da doğan Still, West Ham United taraftarı olduğunu ve bir gün onları yönetmek istediğini açıkladı.



SUNDERLAND İLE GÖRÜŞTÜ AMA OLMADI



Sunderland, Aralık 2023'te menajerlik pozisyonu için Still ile görüştü ancak sonunda sadece 12 maç görev yaptıktan sonra görevden alınan Michael Beale'i atadı.



CHAMPIONSHIP'TE TAKIM ARIYOR



Bu yılın başlarında verdiği bir röportajda Still, Premier Lig'de menajerlik yapmanın "Her menajer için en büyük hayal" olduğunu ancak iddialı bir Championship takımını çalıştırmayı "çok istediğini" söyledi.





