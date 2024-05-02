Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci ile devam etmeyi düşünmeyen Fenerbahçe, Atletico Madrid'in stoperi Stefan Savic'ten sonra aynı takımın 28 yaşındaki savunmacısı Mario Hermoso2yu gündeme aldı.
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ve Bonucci ile devam etmeyi düşünmüyor. Sarı-lacivertliler 2 isimler sezon sonu yolları ayıracak.
İKİ STOPERDEN BİRİ
Yönetim, Atletico Madrid'in stoperi Stefan Savic'i listesine almıştı. Kurmaylar, aynı takımın 28 yaşındaki savunmacısı Mario Hermoso'yu da gündeme aldı. Sarı-lacivertli kulüp iki stoperden birini kadrosuna katmak istiyor.
AYRILIĞI DUYURDULAR
Diğer yandan İspanyol medyası da sözleşmesi biten Hermoso'nun Atletico Madrid'den ayrılacağını duyurdu.
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ve Bonucci ile devam etmeyi düşünmüyor. Sarı-lacivertliler 2 isimler sezon sonu yolları ayıracak.
İKİ STOPERDEN BİRİ
Yönetim, Atletico Madrid'in stoperi Stefan Savic'i listesine almıştı. Kurmaylar, aynı takımın 28 yaşındaki savunmacısı Mario Hermoso'yu da gündeme aldı. Sarı-lacivertli kulüp iki stoperden birini kadrosuna katmak istiyor.
AYRILIĞI DUYURDULAR
Diğer yandan İspanyol medyası da sözleşmesi biten Hermoso'nun Atletico Madrid'den ayrılacağını duyurdu.