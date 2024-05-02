Fenerbahçe'nin gözü Mario Hermoso'da!

Yeni sezonda Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci ile yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de stoper transferi için harekete geçildi. Önemli bir ismi kadrosuna katmak isteyen yönetim, Atletico Madrid'den ayrılacak olan Mario Hermoso'nun peşine düştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin gözü Mario Hermoso'da!
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02 Mayıs 2024 13:30
Son güncelleme 02 Mayıs 2024 14:31
Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci ile devam etmeyi düşünmeyen Fenerbahçe, Atletico Madrid'in stoperi Stefan Savic'ten sonra aynı takımın 28 yaşındaki savunmacısı Mario Hermoso2yu gündeme aldı.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ve Bonucci ile devam etmeyi düşünmüyor. Sarı-lacivertliler 2 isimler sezon sonu yolları ayıracak.

İKİ STOPERDEN BİRİ

Yönetim, Atletico Madrid'in stoperi Stefan Savic'i listesine almıştı. Kurmaylar, aynı takımın 28 yaşındaki savunmacısı Mario Hermoso'yu da gündeme aldı. Sarı-lacivertli kulüp iki stoperden birini kadrosuna katmak istiyor.

AYRILIĞI DUYURDULAR

Diğer yandan İspanyol medyası da sözleşmesi biten Hermoso'nun Atletico Madrid'den ayrılacağını duyurdu. 

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