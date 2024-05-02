Playofflarda bu kez Nick Nurse parmağını sakatladı!

Philadelphia 76ers koçu Nick Nurse'ün, New York Knicks'e karşı kazandığı playoff ilk turu 5. maçı sırasında parmağından sakatlandığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Playofflarda bu kez Nick Nurse parmağını sakatladı!
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02 Mayıs 2024 13:31
Son güncelleme 02 Mayıs 2024 13:35
Philadelphia 76ers koçu Nick Nurse'ün, New York Knicks'e karşı kazandığı playoff ilk turu 5. maçı sırasında parmağından sakatlandığı bildirildi.

SNY'den Ian Begley, Nurse'ün, Sixers'ın Salı gecesi 112-106 skorla galibiyete ulaştığı 5. maç sırasında hakem tarafından çalınan bir düdüğe tepki sırasında elini sakatladığını açıkladı.

Begley, Nurse'ün bu sakatlığının mevzubahis maçın ikinci yarısında taktik tahtasına herhangi bir set çizmesine engel olduğunu bildirdi.

Bu playofflarda Nurse dışında bir başka koç da sakatlıktan muzdarip olmuş, Minnesota Timberwolves koçu Chris Finch, Mike Conley ile çarpışarak diz kapağı tendonunu yırttıktan sonra Çarşamba günü bir operasyon geçirmişti.

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