Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, oğlu Bronny ile aynı takımda oynama arzusuna "artık bir öncelik olarak bakmadığı" iddia edildi.



James, USC guardı oğlu Bronny James ile aynı takımda oynama arzusunu geçtiğimiz yıllarda sık sık dile getiriyordu.



Ancak 'NBA Today' programında konuşan ESPN'den Adrian Wojnarowski, James'in menajeri Rich Paul ile yaptığı görüşmeler sonrası "LeBron'un oğluyla birlikte oynama düşüncesinin artık kendisi için bir öncelik olmadığına" dair bir kanıya vardığını söyledi.



2024 NBA Draftı'na katılacağını duyurmuş olan Bronny James, geçtiğimiz Temmuz ayında kalp krizi geçirmesinin ardından Trojans ekibiyle geçirdiği tek sezonda beklenen performansı gösterememişti. Bronny, tamamen iyileştikten sonra Aralık ayında kolejdeki ilk maçına çıkmış ve sonrasında forma giydiği 25 maçta 4,8 sayı, 2,8 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.



Wojnarowski, Paul'un 19 yaşındaki oyuncuyu geliştirmeye kararlı takımlar olup olmadığını değerlendirdiğini belirtti:



"Rich Paul'un Bronny James için draft öncesi sürecindeki hedefi, kalp krizinden sonraki beş ayı oynamadan geçiren Bronny James gibi genç bir oyuncuyu alabilecek doğru gelişim sistemi veya organizasyonunun olup olmadığını görmek. Eğer drafta girerse, büyük olasılıkla gelecek yılı G League'de geçirecek."



Wojnarowski ayrıca, Lakers'ın elindeki draft hakkını Bronny ile kullanmak yerine bunu takas etme olasılığının daha yüksek olduğunu ve bu durumun kendisini babasıyla bir araya getirme şansını azalttığını ise sözlerine ekledi.





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