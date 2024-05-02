Paris 2024'e hazırlanan Ecem ve Derin, Türk yelkenciliğinin gelişeceğine inanıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yelkencilerden Ecem Güzel ve Derin Atakan, Türkiye'de bu branşın yetişmekte olan birçok genç sporcuyla daha iyi yerlere geleceğine inandığını belirtti.



Galatasaray Yelken Takımı'ndan Ecem Güzel ve Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'ndan Derin Atakan, AA muhabirine olimpiyat süreci ve bu sporun geldiği aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Paris 2024'te yer alacak milli yelkencilerle ilgili görüşlerini dile getiren Ecem, "Çok genç bir kadromuz var. Çok tecrübeli kişiler de var. Ben Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ilk 10'u hedeflemiştim. O stresi görmem gerekiyormuş. Şimdi daha bilinçli ve hazır halde Paris'e gidiyorum. Bence, Türk yelkenciliğinin önünde çok güzel günler var." değerlendirmesinde bulundu.



- "Her sene üstüne koyarak gidiyoruz"



Türk yelkenciliğinin geleceğiyle ilgili görüşlerini aktaran milli sporcu, "Bizden öncekilerin açtığı yolda gidiyoruz. Biz de yetişecek gençler için bir yol açıyoruz. Bizden genç olan sporcular, o yolu takip edecektir. Her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Bazı dersler alıyoruz. Daha iyi ve akıllıca çalışmamız gerektiğine dair notlar alıyoruz. Bunları üst üste koyarak, bilgi birikimimizle birlikte bizden sonra gelecek nesiller için bazı şeyleri daha kolay hale getiriyoruz. Gençlerin bilgi birikimiyle de Türk yelkenciliği başka bir noktada olacaktır. Şu anda bunun için adımlar atıyoruz." diye konuştu.



Yelkende son yıllarda yapılan değişikliklerle ilgili konuşan Ecem, "Benim sınıfımda malzeme değişmedi. Diğer sınıflarda ise çok dinamik değişti. Bazılarında komple malzeme değişti. Benim yarıştığım sınıf tamamen aynı kaldı. Dünya yelkenciliği ilerledi. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndaki mücadele seviyesi, Paris'te yükselecek. Spor çok gelişti. Rekabet de çok arttı. Eskiden rekabet edeceğimiz 20-30 kişi vardı. Artık 60-70 kişiyle mücadele ediyoruz. Paris'te zorlu bir yarış olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



- Derin: "Benim arkamdan gelen bir sürü genç sporcu var"



Alt yaş kategorilerindeki yelkencilerle ilgili görüşlerini dile getiren Derin Atakan, "17 yaşında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldım. Haziran'da 18 yaşına basacağım. Geriye baktığımda bir sürü genç sporcunun yetişmekte olduğunu görüyorum. Benim arkamdan gelen bir sürü genç sporcu var. Şu anda çok önemli bir rol oynadığımı düşünüyorum. Arkamdaki sporcuların beni desteklediğini ve küçüklerimin bana baktığını görüyorum. Bu durum da beni çok mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.



Bu seneki planlarından bahseden Derin, yarışacağı Formula Kite branşının olimpiyatlarda ilk kez yer alacağını vurgulayarak, "Olimpiyatlarda ilk kez yer alacak bir branşta ülkemi temsil edeceğim için mutluyum. Şimdiki federasyonun olimpiyat kampanyası devam ediyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, temmuzda başlayacak. Dünya Şampiyonası sürecim de olacak. Sonrasında da kamplarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



Genç sporcu, yelkende yaşanan değişikliklerle ilgili ise "Yeni bir branş açıldı. İleride bu teknolojilerin ilerleyeceğini düşünüyorum. Yeni sınıflar da açılabilir. Çok güzel bir gelişme oldu. Bu gelişmeler, yeni yelkenciliğin de oluşmasına katkıda bulundu." şeklinde görüş belirtti.





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