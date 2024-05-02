MKE Ankaragücü'nde Alanyaspor öncesi son durum!

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cuma günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MKE Ankaragücü'nde Alanyaspor öncesi son durum!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2024 14:55
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cuma günü Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de düşme hattının 4 puan önünde 38 puanla 14. sırada yer alan MKE Ankaragücü, alt sıralardan uzaklaşmak için seyircisi önünde sahaya 3 puan için çıkacak.

Ligde son iki maçını kazanamayan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımı, geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta son dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için iddiasını sürdürmek isteyen Corendon Alanyaspor ise ligde 48 puanla 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery