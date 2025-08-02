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Sara: "2 asist yaptım ama yetmez"

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Lazio maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 02 Ağustos 2025 23:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sara: '2 asist yaptım ama yetmez'
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Gabriel Sara, Galatasaray'ın Lazio ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından konuştu.

Maçta 2 asist yapan Sara, "İyiyim. Bugün de 2 asist yaptım ama yeterli değil. Daha çok çalışmam gerekiyor. Daha iyisini yapmam gerekiyor. Bu, yeterli değil." dedi.

Brezilyalı yıldız, "Ben her yerde oynarım. 10 numarada, 8 numarada hiç fark etmez. Hocam nerede görev verirse oynarım. Galatasaray kazansın bana yeter." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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