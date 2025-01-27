Şanlıurfalı engelli çocuğun Fenerbahçe hayali gerçekleştirildi

Şanlıurfalı görme engelli Abdullah Karaman, Fenerbahçe'nin maçını tribünden izleyerek hayalini gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Şanlıurfalı engelli çocuğun Fenerbahçe hayali gerçekleştirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2025 19:39

Şanlıurfalı görme engelli Abdullah Karaman'ın taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin maçını tribünden takip etme hayali gerçekleştirildi. 

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında polis ekipleri, Ceylanpınarlı Abdullah Karaman'ı evinde ziyaret ederek forma hediye etti.

Ziyarette taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin maçını tribünden takip etme hayali bulunduğunu belirten Karaman'ın isteği, Fenerbahçe yönetimi tarafından karşılandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polis eşliğinde İstanbul'a giden Karaman, Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Kulüp tarafından çeşitli hediyeler verilen Karaman, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery