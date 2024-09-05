San Marino'dan tarihi galibiyet!

San Marino, tarihinin ilk galibiyetini Lihtenştayn'a karşı aldı.



Uluslar Ligi karşılaşmasında San Marino, rakibini 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.



Son galibiyetini 20 yıl önce hazırlık maçında Lihtenştayn'a karşı alan San Marino, 20 yıl aradan sonra yine Lihtenştayn'ı mağlup ederek tarihinde ilk kez bir resmi maçta galip geldi.



San Marino, bir sonraki maçta Cebelitarık ile oynayacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU