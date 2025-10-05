Samsunspor'un penaltısı VAR sonrası iptal!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan kritik mücadelede tansiyon bir an olsun düşmedi. Karşılaşmanın 60. dakikasında verilen penaltı kararı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
VAR'DAN KARAR
Samsunspor, 60. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası penaltı kazandı. Karar sonrası Samsun tribünlerinde büyük sevinç yaşanırken, devreye VAR girdi.
VAR hakemi Sarper Barış Saka, orta hakem Halil Umut Meler'i monitöre çağırdı. Pozisyonu detaylı şekilde inceleyen Meler, penaltı kararını iptal etti.
VAR'DAN KARAR
Samsunspor, 60. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası penaltı kazandı. Karar sonrası Samsun tribünlerinde büyük sevinç yaşanırken, devreye VAR girdi.
VAR hakemi Sarper Barış Saka, orta hakem Halil Umut Meler'i monitöre çağırdı. Pozisyonu detaylı şekilde inceleyen Meler, penaltı kararını iptal etti.