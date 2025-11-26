26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

"Samsunspor olarak tarih yazmak istiyoruz!"

Breidablik ile karşılaşacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 16. sınavını verecek.

"Samsunspor olarak tarih yazmak istiyoruz!"
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü sahasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 16. maçına çıkacak.

Avrupa organizasyonlarında 3. kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce Intertoto Kupası'nda 2 sezon boy gösterdi.

Samsunspor, 1996-97 sezonunda ligi 9. tamamlayarak tarihinde ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Amburgo'ya 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.


Süper Lig'i 1997-98 sezonunda 5. bitirerek yine Intertoto Kupası'nda mücadele hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı iki karşılaşmada da 2-0 yenerek yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.

Samsunspor, Werder Bremen'e iki maçta da 3-0 yenilerek organizasyona veda etti. 

- Konferans Ligi'nde lider

Kırmızı-beyazlı takım, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenildiği aldı.

Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, zorlu rakiplerini tek tek geçmeyi başardı.

Lig aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Samsunspor, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i ve üçüncü müsabakada Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.

Avrupa'da son oynadığı 4 maçta kırmızı-beyazlılar kalesini gole kapattı.

Breidablik karşılaşması öncesinde 36 takımlı Konferans Ligi'nde averajla liderliğe yerleşen Samsunspor, Güney Kıbrıs temsilcisi AEK ile gol yemeyen 2 takımdan biri oldu.

Avrupa kupalarında oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 23 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 14 gol gördü. 

- Golcüleri sırtladı

Samsunspor'un Avrupa Kupaları'ndaki golleri, golcü oyuncuları Marius Mouandilmadji, Carlo Holse, Anthony Musaba ve Emre Kılınç'tan geldi.

Konferans Ligi'ndeki 3 karşılaşmada Musaba, Holse ve Mouandilmadji 2'şer gol atma başarısı gösterirken Emren Kılınç ise 1 gol atarak kırmızı-beyazlı takımın başarısında pay sahibi oldu. 

- "Gücümüz ve potansiyelimiz var"

Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, AA muhabirine, İzlanda'da "zor hava koşullarında" Breidablik ile karşılaşacaklarını söyledi.

Türkiye'de 20 derece sıcaklıkta olan havanın maçın oynayacağı saatte İzlanda'da eksi derecelere düşeceğine işaret eden Bilen, "Kişisel görüşüm bu biraz oyuncularımızı zorlayacak. İnanıyorum gerek oyun temposu, gerek dayanıklılığı, devamlılığı ve ortaya koyduğu oyun planıyla elde ettiğimiz 3 maçtaki galibiyetlerimize yenisini eklemek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve potansiyelimiz var. İnançlıyız." dedi.

Karşılaşmada alacakları galibiyetle Samsunspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamak için ilk 8'i garantileyeceğine vurgu yapan Bilen, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sonrasında evimizde oynayacağımız AEK ve Mainz maçlarına daha rahat olacak diye düşünüyorum. Burada tarih yazmaya ve ülke puanımıza katkı yapmaya devam etmek istiyoruz. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan futbol ve oyun anlayışımız var. Elde ettiğimiz bu başarının tesadüf olmadığını göstermek adına, kazandığımız üç maçın daha anlamlı hale gelebilmesi için bu maçı da kazanmak durumundayız."

