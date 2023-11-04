Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı Samsunspor 2-1'lik skorla kazandı.



Hatayspor, 36. dakikada Didier Lamkel Ze ile öne geçti. Samsunspor bu gole 77. dakikada penaltıdan Ercan Kara ile karşılık verdi. Karadeniz ekibi 90+9. dakikada Kingsley Schindler'in attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Hatayspor'da Joelson Mendes, son düdüğün ardından kırmızı kart gördü.



Samsunspor, bu galibiyetle bu sezon ilk galibiyetini elde etti ve 5 puana yükseldi. Hatayspor, 14 puanda kaldı.



Samsunspor, gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Karadeniz temsilcisi hafta içi ise yarıda kalan ve ertelenen maçta İstanbulspor'u konuk edecek. Hatayspor, ligde gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakika Samsunspor'da Drongelen'in ara pasında ceza sahasına giren Holse'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.



30. dakika gelişen ev sahibi takımın atağında sağ çaprazda ceza sahasına giren Moundılmadji'nin şutunda kaleci Bekaj, ağlara giden topu son anda çizgiden çeldi.



36. dakika Atakaş Hatayspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen misafir takımın atağında Rivas Vindel'in pasında Lamkel Ze düzgün bir vuruşla topu kaleci Okan Kocuk'un üzerinden ağlara gönderdi. 1-0



Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada ani gelişen Atakaş Hatayspor atağında Lamke Ze'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.



52. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Muhammed Gümüşkaya kullandı. Bu futbolcunun sol çaprazdan aşırtma vuruşunda kaleci Bekaj ağlara giden topu ön direkte son anda kornere çeldi.



77. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ani gelişen ev takımın atağında Laura, ceza sahasının içinde Massanga Matondo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Halit Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ercan Kara, topu ve kaleci Bekaj'ı farklı köşelere gönderdi. 1-1



88. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında Lamke Ze'nin ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Okan Kocuk'u geçen top, direk dibinden auta çıktı.



90+9 Samsunspor 2-1 öne geçti. Fofana'nın pasında ceza sahası içinde Schindler'in sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1



Karşılaşma Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy



Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Tirpan (Dk. 74 Schinder), Satka, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 90+3 Bola), Benasser, Tait (Dk. 74 Laura), Holse, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Fofana), Emre Kılınç, Moundilmadji (Dk. 60 Ercan Kara)



Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Ghoulam (Dk. 73 Oğuzhan Matur), Massanga Matondo, Rayane (Dk. 57 Aburjania), Rivas Vindel (Dk. 73 Fernandes), Görkem Sağlam (Dk. 57 Ömer Faruk Beyaz), Dadashov (Dk. 87 Hodzic), Lamkel Ze



Goller: 36 Dk. Lamkel Ze (Atakaş Hatayspor), Dk. 77 Ercan Kara (Penaltıdan), Dk. 90+9 Schindler (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 45+3 Tirpan, Dk. 76 Benasser, Dk. 90+8 Schindler (Yılport Samsunspor), Dk. 45 Massanga Matondo, Dk. 45+2 Görkem Sağlam, Dk. 62 Kerim Alıcı, Dk. 72 Ghoulam, Dk. 75 Fernandes, Dk. 78 Erce Kardeşler (yedek kulübesinden) (Atakaş Hatayspor)







