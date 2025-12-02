02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-015'
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
3-045'
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
0-145'
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Samsunspor'dan Galatasaray mesajı

Başkan Vekili Veysel Bilen, son iki sezonda Galatasaray'dan puan alamayan Samsunspor'un bu kez seriyi kırmak istediğini söyledi.

calendar 02 Aralık 2025 19:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor'un son dönemde Galatasaray'dan puan alamadığını belirterek, "İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gidiyoruz." dedi.
 
Veysel Bilen, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacakları Galatasaray'dan geride kalan 2 sezonda puan alamadığını hatırlattı.
 
Süper Lig'deki son 2 karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldıklarını anımsatan Bilen, "Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor maçlarından beraberlik aldık. Galatasaray karşısında şansımızı kırmak istiyoruz. Galatasaray ligimizin güçlü takımlarından, şu anda da lider durumunda. Samsunsporlu futbolcular, armanın gücünü ve ağırlığını hissederek, son düdüğe kadar mücadele ederek, puan ve puanlar almak için her maça çıkıyor. Bizim için deplasman veya iç saha hiç fark etmez. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz ama Samsunspor da güçlü ve ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri. Çok çekişmeli ve zevkli bir karşılaşma olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
 
Bilen, Galatasaray'dan puan veya puanlar almak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"Galatasaray'dan puan almayı umut ediyoruz. Hatta Galatasaray'dan puan almanın ötesinde, ligde 2 maçta berabere kalarak kaybettiğimiz 4 puanı telafi edecek bir galibiyet almayı istiyoruz. Takımızda 4 sakat oyuncumuz var. Sakatlığı geçen en az 2 oyuncumuzun bu maçta bizimle olması muhtemel. Diğer sakatlarımız giderek toparlanıyorlar. Takımla çalışmaya da başladılar. Ama ne olursa olsun biz İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gidiyoruz. Takımımızın moral motivasyonu yerinde. Orada yoğun bir seyirci baskısı olacağını tahmin ediyoruz."
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
