Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Adana Demirspor ve gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmaları için Nuri Asan Tesisleri'nde DHA'ya açıklamalarda bulundu.



Üçüncülük yarışında rakiplerinden sıyrılarak bir dahaki sene Avrupa kupalarında oynamak istediklerini belirten Veysel Bilen, "3, 4 ve 5'incilik için de bize göre Samsunspor, Beşiktaş ve Eyüpspor takımları çekişecek gibi gözüküyor. Biz bunların arasından sıyrılmak istiyoruz. Bunu da gerçekleştirebilmek için her maçtan puan almak gibi bir düşüncemiz var. Bu nedenle Fenerbahçe maçının önemini biliyoruz. Yarından itibaren bir günlük izinin ardından Fenerbahçe maçı için yoğun bir tempo ile çalışmalarımıza başlayacağız" diye konuştu.



'SAMSUNSPOR'A YAKIŞMAYAN BİR OYUNDU'



Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşması ve kırmızı-beyazlıların hedefleri hakkında konuşan Başkan Vekili Bilen, "Hafta sonu evimizde ligden düşmesi kesinleşmiş olan Adana Demirspor'la zorlu bir mücadele yaptık. Maçın başında hemen 2-0 oldu. Farklı bir sonuç elde edeceğiz derken gerek seyircimizin azlığından oyuncularımızda oluşan motivasyon eksikliği, gerekse bir sonraki hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçını düşünerek oyun rölantiye alındı. Ne camiamızı, ne hocamızı, ne de biz yönetimi mutlu eden bir oyun tarzı olmadı. Yediğimiz goller bize yakışmadı. Sonuçta 3-2 galip geldik ve sonuçtan memnunuz. Ancak oynadığımız oyundan kesinlikle memnun değiliz. Bu Samsunspor'un aldığı puanlara ve ligdeki sıralamasına yakışmayan bir oyundu. Oyuncularımız da bunun farkındalar. Tabi hedefimiz Her gün değişiyor. Ligin başında başka bir hedefle lige başladık, ilk yarı sonunda başka bir hedefe kilitlendik. Ama şu andaki tek hedefimiz getirdiğimiz bu noktadan göbeğimizi kendimiz kesip ligi üçüncülükle bitirmektir. Bununla birlikte Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bugüne kadar yanımızda olan taraftarlarımıza şükranlarımızı ve minnetlerimizi ifade ediyorum. Ancak unutulmamalı ki evimizde kalan 5 tane önemli maç var. Evimizdeki maçlarda mutlak surette seyirci desteğine ihtiyacımız var. Her maçı kendi içinde değerlendirip ciddiye almamız lazım. Mazeretsiz, amasız, fakatsız şekilde taraftarımızı stada davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE, GALATASARAY MAÇLARI



Fenerbahçe ve Samsunspor arasındaki maçların tarih boyunca seyir zevki yüksek şekilde geçtiğini söyleyen Bilen, "Hemen hemen tam kadroyla çıkacağız gibi görünüyor. Cezalı oyuncumuzun olmaması da sevindirici. Fenerbahçe - Samsunspor maçları her zaman gündemin bir numarasına oturmuş, bugün değil, dün değil, tarih boyunca çekişme içinde geçen, seyir zevki yüksek karşılaşmalar olmuştur. Bu nedenle biz hafta sonu oynayacağımız maçın da çok çekişmeli ve her yönüyle izleyenlerin mutlu ve memnun kalacağı bir maç olacağına inanıyoruz. Hedefimiz Fenerbahçe'den puan ya da puanlar almak. Bizi açıkçası kimin şampiyon olacağı ilgilendirmiyor. Bu hafta deplasmanda Fenerbahçe'den puanlar almaya, daha sonraki haftalarda da evimizde Galatasaray'ı yenmeye uğraşacağız. Samsunspor ve Yüksel başkanımızın sahibi olduğu bir takımda mücadele ruhu bitmez. Kamuoyundaki çatlak seslere kulak vermeksizin tamamen Fenerbahçe maçına odaklandık" dedi.