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CANLI: Panathinaikos - Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off beşinci maçında Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşıyor.

calendar 06 Mayıs 2025 21:38 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 22:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Panathinaikos - Anadolu Efes
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06 Mayıs 2025 21:38
Son güncelleme 06 Mayıs 2025 22:41
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off serisi beşinci ve son maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşıyor.

CANLI: DEVRE

PANATHINAIKOS: 41
ANADOLU EFES: 30

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Play-off serisinde Yunanistan'daki ilk maçı 87-83 kaybeden lacivert-beyazlı ekip, ikinci mücadeleyi 79-76 kazanarak ev sahibi avantajını ele geçirdi. Anadolu Efes, 1-1 eşitlikle İstanbul'a taşınan serinin üçüncü maçını 81-77 kaybederek 2-1 geri düştü.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos'u dördüncü karşılaşmada 85-82 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-2'ye getirerek 5. maça taşımayı başardı.

Karşılaşmada kazanan takım adını 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek dörtlü finale yazdıracak. Eşleşmeyi geçecek ekip, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

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