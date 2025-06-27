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Samsunspor'da yeni gündem: Jonas Svensson

Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden Samsunspor, Beşiktaş forması giyen Jonas Svensson için transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

calendar 27 Haziran 2025 14:19
Fotoğraf: AA
Samsunspor'da yeni gündem: Jonas Svensson
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.

Kırmızı-Beyazlıların, sağ bek pozisyonu için Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Jonas Svensson'u gündemine aldığı iddia edildi. Bu gelişme, Samsunspor camiasında heyecan yarattı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI İDDİASI

Son dönemde Beşiktaş'tan ayrılacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Svensson'a Süper Lig'den birçok kulübün yanı sıra Kocaelispor'un da talip olduğu belirtiliyor. Oyuncunun adı Samsunspor ile de anılırken, taraflar arasında transfer görüşmelerinin başladığı öne sürüldü.

PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Beşiktaş formasıyla 46 maça çıkan Svensson, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Jonas Svensson'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. (Hedef Halk) 

 

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