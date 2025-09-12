12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Samsunspor'da 'Umut' harekatı!

Samsunspor, Eyüpspor'un golcüsü Umut Bozok'u forvet hattına katmak istiyor.

Samsunspor'da 'Umut' harekatı!
Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Samsunspor, forvet hattına yerli takviye yapmaya hazırlanıyor.

Kırmızı-şimşekler, Eyüpspor forması giyen 28 yaşındaki deneyimli golcü Umut Bozok'u gündemine aldı. 

Umut Bozok, geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Eyüpspor'a bedelsiz olarak imza atmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezondan bu yana Eyüpspor forması ile Süper Lig'de 19 maça çıkan Umut Bozok, 2 gol ve 1 asist ile mücadele etti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
