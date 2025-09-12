Samsunspor'da 'Umut' harekatı!

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Samsunspor, forvet hattına yerli takviye yapmaya hazırlanıyor.



Kırmızı-şimşekler, Eyüpspor forması giyen 28 yaşındaki deneyimli golcü Umut Bozok'u gündemine aldı.



Umut Bozok, geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Eyüpspor'a bedelsiz olarak imza atmıştı.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezondan bu yana Eyüpspor forması ile Süper Lig'de 19 maça çıkan Umut Bozok, 2 gol ve 1 asist ile mücadele etti.



