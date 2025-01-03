Samsunspor'da dev maç öncesi tek eksik

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip; 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.



Samsun ekibi, topladığı 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor.



Trabzonspor ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 19 puanla 13. sırada yer alıyor.



Kırmızı-beyazlı takımda kart cezalısı Van Drongelen, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.



- 5 isim sınırda



Reeder Samsunspor'da Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.



Samsun ekibinde Zeki Yavru, Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.



