Samsunspor - AEK: 11'ler

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor, sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.

calendar 11 Aralık 2025 00:14 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 19:47
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor - AEK: 11'ler
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.
 
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
 
Müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.
 
Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi bu yıl temsil eden tek takım olan lider Samsunspor, rakibini yenerek ilk 8'deki yerini garantilemeyi hedefliyor.
 
Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon 4 karşılaşmaya çıkan Karadeniz temsilcisi, grup aşamasının ilk müsabakasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
 
Samsun ekibi, daha sonra Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i, üçüncü müsabakada da Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.
 
Ardından İzlanda temsilcisi Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Samsunspor, böylece topladığı 10 puan ve averajla lider konumda bulunuyor.
 
Bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda rakip kalelere 25 gol gönderdi, kalesinde ise 16 gol gördü.
 
İLK 11'LER
 
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.
 
AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios, Marin, Pineda, Pereyra, Koita, Mantalos, Luka Jovic.
 
 
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
 
Konferans Ligi'nde yoluna namağlup şekilde devam eden, topladığı 10 puanla 5. haftaya averajla lider olarak giren Samsunspor, AEK'yı yenerek ilk 8'i garantilemek istiyor.
 
Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
 
Samsun ekibi, grup aşamasındaki son maçını ise Almanya temsilcisi Mainz 05 ile yapacak.
 
SAKATLIKTAN DÖNEN İSİMLER ŞANS BEKLEYECEK
 
Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK maçında forma giyemeyecek.
 
Karadeniz ekibinde sakatlıkları nedeniyle Breidablik karşısında görev yapamayan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Lubomir Satka iyileşti. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in forma şansı vermesi halinde Ntcham, Coulibaly ve Satka, AEK karşısında formalarına kavuşacak.
 
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, maçta görev alamayacak.
 
YUNAN TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
 
Yunan ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya gelen Karadeniz temsilcisi, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
 
1987-1988 sezonunda Balkan Kupası adı altında düzenlenen turnuvada Yunan ekibi Iraklis ile karşılaşan Samsunspor sahasındaki maçı 6-1 kazanırken, rövanş müsabakasında ise 4-3 mağlup oldu.
 
Kırmızı-beyazlı takım, 1993-1994 sezonunda yine Balkan Kupası'nda PAS Giannina ile eşleşti. Samsunspor ilk maçı 3-0, rövanşı ise 2-0 kazanmayı başardı.
 
Bu sezon ise tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşı karşıya gelen Samsun ekibi ilk maçı 2-1 kaybederken, rövanşta 0-0 berabere kalarak elendi.
 
MOUANDILMADJI GOL KRALLIĞINDA İDDİALI
 
Konferans Ligi'ndeki 4 maçta rakip filelere 9 gol gönderen Samsunspor, kalesinde sadece 2 gol gördü.
 
Bu maçlarda Samsunspor'un golleri Marius Mouandilmadji, Carlo Holse, Anthony Musaba ve Emre Kılınç'tan geldi.
 
Kırmızı-beyazlılarda Mouandilmadji 4, Musaba ve Holse 2'şer gol kaydederken, Emre Kılınç ise 1 gol atarak takımlarının başarısında pay sahibi oldu.
 
Konferans Ligi'nde NK Celje'nin golcü futbolcusu Franko Kovacevic'in 5, FC Noahlı Nardin Mulahusejnovic'in ise 4 golü bulunuyor.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
