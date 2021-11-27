Samsunspor, Adanaspor'u tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig 14. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samsunspor, Adanaspor'u tek golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2021 20:58
Spor Toto 1. Lig 14. haftada Samsunspor evinde Adanaspor ile karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Yılport Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 62. dakikada Antonio Tomane kaydetti. 

Bu sonuçla Samsunspor puanını 19'a çıkarırken, Adanaspor 18 puanda kaldı.

Samsunspor ligin 15. haftasında Altınordu'ya konuk olacak, Adanaspor ise evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.