Samsunspor, Adanaspor'u tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig 14. haftada Samsunspor evinde Adanaspor ile karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Yılport Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 62. dakikada Antonio Tomane kaydetti.
Bu sonuçla Samsunspor puanını 19'a çıkarırken, Adanaspor 18 puanda kaldı.
Samsunspor ligin 15. haftasında Altınordu'ya konuk olacak, Adanaspor ise evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Yılport Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 62. dakikada Antonio Tomane kaydetti.
Bu sonuçla Samsunspor puanını 19'a çıkarırken, Adanaspor 18 puanda kaldı.
Samsunspor ligin 15. haftasında Altınordu'ya konuk olacak, Adanaspor ise evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak.