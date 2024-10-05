Samsunspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Samsun temsilcisi, ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 15 puan topladı. Oynadığı maçların 6'sını kaybeden ve birinde berabere kalan Adana Demirspor ise hanesine 1 puan yazdırabildi.
Kırmızı-beyazlı takım, Adana Demirspor'u mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.
Samsun temsilcisi, ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 15 puan topladı. Oynadığı maçların 6'sını kaybeden ve birinde berabere kalan Adana Demirspor ise hanesine 1 puan yazdırabildi.
Kırmızı-beyazlı takım, Adana Demirspor'u mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.