Samsunspor'a iki taze kan!

Samsunspor, Boldrin ve Yusuf Emre Gültekin ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'a iki taze kan!
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15 Temmuz 2022 17:06
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunpor, orta saha oyuncuları Fernando Boldrin ve Yusuf Emre Gültekin ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen ve daha önce prensip anlaşmasına varılan 33 yaşındaki Boldrin ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Brezilyalı futbolcunun takımın Bolu'daki kampına katılacağı belirtildi.

Prensip anlaşmasına varılan 29 yaşındaki bir diğer orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile de 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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