Şampiyonların izinde: Edin Dzeko!

Fenerbahçe'de bu sezon 13 resmi maçta 9 gol atıp 2 asist yapan Edin Dzeko, kulüp tarihine geçen vatandaşları Elvir Bolic ve Elvir Balic'in izinden ilerliyor.
Fenerbahçe forması altında 1996'da şampiyon olan Bolic ile 2001'de şampiyonluk sevinci yaşayan Balic gibi Dzeko da zirveye ulaşmayı hdeefliyor.
Sarı-Lacivertli takımda 1995-2000 yılları arası 173 resmi maça çıkan Elvir Bolic, 76 gol attı, 33 asist yaptı.
MÜTHİŞ SERİ
Elvir Balic de kulüp tarihine en fazla para kazandıran oyuncu olarak dikkat çekti. 1988-1999 sezonunda Fenerbahçe'de yıldızını parlatan Balic, Real Madrid'e 21 milyon euroya gitmişti. Balic, 2000-01 sezonundageri dönüp şampiyonluk kazanmış, Fenerbahçe kariyerini 65 maçta 26 gol 21 asistle tamamlamıştı. Edin Dzeko da vatandaşlarının izinden giderek geçen sezondan bu yana müthiş bir seri yakaladı.
KUPALARI KALDIRDILAR
Elvir Bolic ve Elvir Balic, Fenerbahçe'de tarihe adını altın harflerle yazdıran yıldızlar oldu. İki yıldız da sarı-lacivertli forma altında şampiyonluk kazandı. Bolic, 1995-96 sezonundaki şampiyonlukta büyük sahibiydi. Deneyimli forvet, 1995-96 sezonunda 31 maçta 22 gol attı, 4 asist yaptı. Balic de 2000-01 sezonundaki zaferde 27 maça çıkıp, 5 gol, 7 asist üretti.
HOTIC AZ SÜRE ALDI
Sarı-Lacivertli kulüpte bir diğer Bosna Hersekli fovorvet, Demir Hotic oldu. Ancak Hotic, 1993 yılında sadece 4 maça çıktı ve 1 gol attı.
ZİRVE HEDEFİ
Edin Dzeko, kariyerinin son döneminde bir şampiyonluk istiyor. Fenerbahçe ile geçen sezon şampiyonluğa çok yaklaşan tecrübeli forvet, bu sezon bu şanssızlığı kırmak istiyor. 38 yaşındaki Dzeko, bu sezon 13 resmi maçta 9 gol, 2 asist yaptı.
ALMANYA İLE KARŞILAŞACAK
Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'nda yer almaya devam ediyor. 38 yaşındaki forvet, Bosna Hersek formasıyla UEFA Uluslar A Ligi'nde Almanya'ya karşı oynayacak. Fenerbahçe'deki gibi Bosna Hersek Milli Takımı'nda da kaptanlık yapan Dzeko, ülkesinin en önemli gol umudu konumunda.
Fenerbahçe forması altında 1996'da şampiyon olan Bolic ile 2001'de şampiyonluk sevinci yaşayan Balic gibi Dzeko da zirveye ulaşmayı hdeefliyor.
Sarı-Lacivertli takımda 1995-2000 yılları arası 173 resmi maça çıkan Elvir Bolic, 76 gol attı, 33 asist yaptı.
MÜTHİŞ SERİ
Elvir Balic de kulüp tarihine en fazla para kazandıran oyuncu olarak dikkat çekti. 1988-1999 sezonunda Fenerbahçe'de yıldızını parlatan Balic, Real Madrid'e 21 milyon euroya gitmişti. Balic, 2000-01 sezonundageri dönüp şampiyonluk kazanmış, Fenerbahçe kariyerini 65 maçta 26 gol 21 asistle tamamlamıştı. Edin Dzeko da vatandaşlarının izinden giderek geçen sezondan bu yana müthiş bir seri yakaladı.
KUPALARI KALDIRDILAR
Elvir Bolic ve Elvir Balic, Fenerbahçe'de tarihe adını altın harflerle yazdıran yıldızlar oldu. İki yıldız da sarı-lacivertli forma altında şampiyonluk kazandı. Bolic, 1995-96 sezonundaki şampiyonlukta büyük sahibiydi. Deneyimli forvet, 1995-96 sezonunda 31 maçta 22 gol attı, 4 asist yaptı. Balic de 2000-01 sezonundaki zaferde 27 maça çıkıp, 5 gol, 7 asist üretti.
HOTIC AZ SÜRE ALDI
Sarı-Lacivertli kulüpte bir diğer Bosna Hersekli fovorvet, Demir Hotic oldu. Ancak Hotic, 1993 yılında sadece 4 maça çıktı ve 1 gol attı.
ZİRVE HEDEFİ
Edin Dzeko, kariyerinin son döneminde bir şampiyonluk istiyor. Fenerbahçe ile geçen sezon şampiyonluğa çok yaklaşan tecrübeli forvet, bu sezon bu şanssızlığı kırmak istiyor. 38 yaşındaki Dzeko, bu sezon 13 resmi maçta 9 gol, 2 asist yaptı.
ALMANYA İLE KARŞILAŞACAK
Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'nda yer almaya devam ediyor. 38 yaşındaki forvet, Bosna Hersek formasıyla UEFA Uluslar A Ligi'nde Almanya'ya karşı oynayacak. Fenerbahçe'deki gibi Bosna Hersek Milli Takımı'nda da kaptanlık yapan Dzeko, ülkesinin en önemli gol umudu konumunda.