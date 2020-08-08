Şampiyonlar Ligi'nde cumartesi için özel analizler

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona - Napoli, Bayern Münih - Chelsea karşılaşmaları oynanacak. İtalya'da Napoli ile 1-1 berabere kalan Barcelona, İngiltere'de Chelsea'yi 3-0 mağlup eden Bayern Münih, rövanş karşılaşmalarına avantajlı çıkacak. Rövanşlarının da nefes keseceği bu maçları, Sporx iddaa ekibi sizler için analiz etti. Bol şanslar...
BARCELONA - NAPOLI
BİLİNMESİ GEREKENLER
- Barcelona, daha önce Napoli'yi resmi bir maçta konuk etmedi. Deplasmanda çıktığı ilk maçta İspanyol ekibini mağlup etmeyi başaran son ekip Rubin Kazan (Ekim 2009'da 2-1).
- Napoli, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı iki deplasman maçından da mağlup ayrıldı (1-4 vs Chelsea & 1-3 vs Real Madrid).
- İlk maçını kaybetmediği son 19 Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başaran Barcelona, sadece 2002/03 çeyrek finalinde Juventus'a bu şekilde elendi (1-1 & 1-2).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 dış saha maçının sadece birini kazanan Napoli (4B 5M), bu sezon oynadığı üç deplasman karşılaşmasında mağlup olmadı (1G 2B).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 35 iç saha maçını kaybetmeyen Barcelona'dan (31G 4B) daha uzun bir seriyi sadece Bayern Münih yakalayabilmişti (1969-1991'de 43 maç).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde altı gol atan Napoli forveti Dries Mertens, kulübünün Avrupa kupaları tarihinde bir sezonda en fazla gol atan üç oyuncusundan biri olmak için sahaya çıkıyor (7; Edinson Cavani & Gonzalo Higuain).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş eleme turu maçında 11 gole doğrudan katkı sağlayan Barcelona forveti Lionel Messi (8 gol & 3 asist), bu karşılaşmaların dördünde ikişer gol sevinci yaşadı.
- İlk maçını kazanamadığı son 10 Avrupa kupası eleme turununun dokuzunda turnuvaya veda eden Napoli, en son 2013/14 Avrupa Ligi son 32 turunda Swansea'yi elemişti (0-0 & 3-1).
- Quique Setien, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk iç saha maçına çıkacak. İspanyol ekibiyle turnuvada görev yapan 11 teknik direktör arasında sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı kazanamayan tek isim Ekim 1997'de PSV ile berabere kalan Louis van Gaal (2-2).
Şampiyonlar Ligi'nde 12 sezon üst üste çeyrek finale kalan Barcelona, turnuva tarihinin en uzun serisini devam ettirmek için sahaya çıkıyor.
EKSİKLER
Barcelona: Busquets, Vidal, Dembele, Umtiti
Napoli: Yok
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Roberto, Rakitić, De Jong; Messi; Suarez, Griezmann
Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne
BURAK ŞEN'İN YORUMU: Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Napoli karşı karşıya gelecek. İtalya'da rakibiyle 1-1 berabere kalan Barcelona, rövanşa avantajlı çıkacak. Gennaro Gattuso maçla ilgili "Lionel Messi'yi durdurmak mı? Ya rüyamda durdururum ya da oğlumun PlayStation'ında. Bir ihtimal daha var; Milan'daki Gattuso'yu geri getirmek..." diyerek işlerinin zor olduğunu söylemişti. İlk maçı kazanamadığı son 10 Avrupa kupası elemesinin 9'unda elenen Napoli, Barcelona'ya karşı zoru başarmaya çalışacak. Ancak Barcelona, ilk maçını kaybetmediği son 19 Şampiyonlar Ligi elemesinin tamamında turlayan Barcelona, sadece Juventus'a kaybetti. Evindeki maça büyük avantajla çıkacak Barcelona, Napoli'yi yenerek yoluna devam edecektir.
BAYERN MÜNİH - CHELSEA
BİLİNMESİ GEREKENLER
- Bayern Münih'i konuk ettiği tek resmi maçta 3-2 galip gelen Chelsea'nin (2004/05 Şampiyonlar Ligi) şu anki menajeri Frank Lampard, o karşılaşmada açılış golünü kaydetmişti.
- Chelsea ile Bayern Münih'in Allianz Arena'daki son karşılaşmasını Alman ekibi seri penaltılar sonrası kazanmıştı (2011/12 Şampiyonlar Ligi finali).
- Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını deplasmanda 3+ farkla kazandığı eleme turunda turnuvaya veda eden bir takım yok (92/92).
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son yedi maçı kazanamayan Chelsea (4B 3M), son galibiyetini Mart 2012'de aldı (1-0 vs Benfica).
- Chelsea, deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının sadece birinde üç gol atabildi (Nisan 2009'da 3-1 vs Liverpool). Bayern Münih ise sahasında çıktığı 43 eleme turu karşılaşmasının sadece üçünde üç gol yedi ancak bunu son olarak geçen sezon Liverpool'a karşı yaşadı (1-3).
- Bayern Münih, 2002/03'e dokuz maçta dokuz galibiyetle başlayan Barcelona'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi sezonunda oynadığı ilk sekiz maçı kazanan ikinci takım olmak için sahaya çıkıyor.
- Bayern Münih Teknik Direktörü Hans Dieter-Flick, Fabio Capello (6/6; 1992/93'te Milan) ve Luis Fernandez'in (6/6; 1994/95'te PSG) ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde görev yaptığı ilk beş maçı kazanan üçüncü çalıştırıcı olmak için sahaya çıkıyor.
- Chelsea, yarı final oynadığı 2008/09'dan (13) bu yana en fazla gol yediği Şampiyonlar Ligi sezonunu yaşıyor (12). İngiliz ekibi, kalesinde en fazla gol gördüğü turnuva sezonunda 14 gol yemişti (1999/00).
- Bayern Münih forveti Robert Lewandowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı karşılaşmada 41 dakikada bir gol katkısı yaptı (11 gol & 2 asist). Lewandowski'nin gol atamadığı son beş eleme turu maçını kazanamayan Alman ekibi (3B 2M), Polonyalı forvetin görev yapmadığı son üç karşılaşmayı kaybetti.
- Bayern Münih oyuncusu Serge Gnabry, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı altı golün tamamını İngiliz takımlarına karşı kaydetti (4 vs Tottenham & 2 vs Chelsea). Bir turnuva sezonu boyunca sadece 2013/14'te Cristiano Ronaldo (7 vs Almanya) ve 2014/15'te Luiz Adriano (8 vs Belarus) aynı ülke takımlarının filelerini daha fazla havalandırdı.
EKSİKLER
Bayern Münih: Pavard, Coman (Belirsiz)
Chelsea: Alonso, Jorginho, Pulisic, Azpilicueta, Pedro, Gilmour, Kante (Belirsiz), Loftus-Cheek (Belirsiz)
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski
Chelsea: Caballero; Rüdiger, Christensen, Zouma; James, Kovacic, Barkley, Emerson; Mount, Giroud, Hudson-Odoi
HAKAN CELEP'İN YORUMU: Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Alman devi, 27 Haziran'dan bu yana resmi bir maç oynamadı. Chelsea ise son olarak 1 Ağustos'ta Arsenal'e karşı kupa finali oynadı. İlk maçı 3-0 kazanan Bayern, pandemi arasından sonra da harika bir şekilde lige başlamışt. Yani, aranın onları 'minimum' şekilde etkileyeceğini düşünebiliriz. İlk maçta elde ettikleri çok büyük bir avantaj var. Bunun neticesinde bu maç, biraz daha prestij havasında. Chelsea, daha rahat bir futbol oynayacaktır. Bu nedenle her iki takımın da goller bulacağı bir maç bekliyorum.
BARCELONA - NAPOLI
BİLİNMESİ GEREKENLER
- Barcelona, daha önce Napoli'yi resmi bir maçta konuk etmedi. Deplasmanda çıktığı ilk maçta İspanyol ekibini mağlup etmeyi başaran son ekip Rubin Kazan (Ekim 2009'da 2-1).
- Napoli, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı iki deplasman maçından da mağlup ayrıldı (1-4 vs Chelsea & 1-3 vs Real Madrid).
- İlk maçını kaybetmediği son 19 Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başaran Barcelona, sadece 2002/03 çeyrek finalinde Juventus'a bu şekilde elendi (1-1 & 1-2).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 dış saha maçının sadece birini kazanan Napoli (4B 5M), bu sezon oynadığı üç deplasman karşılaşmasında mağlup olmadı (1G 2B).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 35 iç saha maçını kaybetmeyen Barcelona'dan (31G 4B) daha uzun bir seriyi sadece Bayern Münih yakalayabilmişti (1969-1991'de 43 maç).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde altı gol atan Napoli forveti Dries Mertens, kulübünün Avrupa kupaları tarihinde bir sezonda en fazla gol atan üç oyuncusundan biri olmak için sahaya çıkıyor (7; Edinson Cavani & Gonzalo Higuain).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş eleme turu maçında 11 gole doğrudan katkı sağlayan Barcelona forveti Lionel Messi (8 gol & 3 asist), bu karşılaşmaların dördünde ikişer gol sevinci yaşadı.
- İlk maçını kazanamadığı son 10 Avrupa kupası eleme turununun dokuzunda turnuvaya veda eden Napoli, en son 2013/14 Avrupa Ligi son 32 turunda Swansea'yi elemişti (0-0 & 3-1).
- Quique Setien, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk iç saha maçına çıkacak. İspanyol ekibiyle turnuvada görev yapan 11 teknik direktör arasında sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı kazanamayan tek isim Ekim 1997'de PSV ile berabere kalan Louis van Gaal (2-2).
Şampiyonlar Ligi'nde 12 sezon üst üste çeyrek finale kalan Barcelona, turnuva tarihinin en uzun serisini devam ettirmek için sahaya çıkıyor.
EKSİKLER
Barcelona: Busquets, Vidal, Dembele, Umtiti
Napoli: Yok
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Roberto, Rakitić, De Jong; Messi; Suarez, Griezmann
Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne
BURAK ŞEN'İN YORUMU: Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Napoli karşı karşıya gelecek. İtalya'da rakibiyle 1-1 berabere kalan Barcelona, rövanşa avantajlı çıkacak. Gennaro Gattuso maçla ilgili "Lionel Messi'yi durdurmak mı? Ya rüyamda durdururum ya da oğlumun PlayStation'ında. Bir ihtimal daha var; Milan'daki Gattuso'yu geri getirmek..." diyerek işlerinin zor olduğunu söylemişti. İlk maçı kazanamadığı son 10 Avrupa kupası elemesinin 9'unda elenen Napoli, Barcelona'ya karşı zoru başarmaya çalışacak. Ancak Barcelona, ilk maçını kaybetmediği son 19 Şampiyonlar Ligi elemesinin tamamında turlayan Barcelona, sadece Juventus'a kaybetti. Evindeki maça büyük avantajla çıkacak Barcelona, Napoli'yi yenerek yoluna devam edecektir.
BAYERN MÜNİH - CHELSEA
BİLİNMESİ GEREKENLER
- Bayern Münih'i konuk ettiği tek resmi maçta 3-2 galip gelen Chelsea'nin (2004/05 Şampiyonlar Ligi) şu anki menajeri Frank Lampard, o karşılaşmada açılış golünü kaydetmişti.
- Chelsea ile Bayern Münih'in Allianz Arena'daki son karşılaşmasını Alman ekibi seri penaltılar sonrası kazanmıştı (2011/12 Şampiyonlar Ligi finali).
- Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını deplasmanda 3+ farkla kazandığı eleme turunda turnuvaya veda eden bir takım yok (92/92).
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son yedi maçı kazanamayan Chelsea (4B 3M), son galibiyetini Mart 2012'de aldı (1-0 vs Benfica).
- Chelsea, deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının sadece birinde üç gol atabildi (Nisan 2009'da 3-1 vs Liverpool). Bayern Münih ise sahasında çıktığı 43 eleme turu karşılaşmasının sadece üçünde üç gol yedi ancak bunu son olarak geçen sezon Liverpool'a karşı yaşadı (1-3).
- Bayern Münih, 2002/03'e dokuz maçta dokuz galibiyetle başlayan Barcelona'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi sezonunda oynadığı ilk sekiz maçı kazanan ikinci takım olmak için sahaya çıkıyor.
- Bayern Münih Teknik Direktörü Hans Dieter-Flick, Fabio Capello (6/6; 1992/93'te Milan) ve Luis Fernandez'in (6/6; 1994/95'te PSG) ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde görev yaptığı ilk beş maçı kazanan üçüncü çalıştırıcı olmak için sahaya çıkıyor.
- Chelsea, yarı final oynadığı 2008/09'dan (13) bu yana en fazla gol yediği Şampiyonlar Ligi sezonunu yaşıyor (12). İngiliz ekibi, kalesinde en fazla gol gördüğü turnuva sezonunda 14 gol yemişti (1999/00).
- Bayern Münih forveti Robert Lewandowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı karşılaşmada 41 dakikada bir gol katkısı yaptı (11 gol & 2 asist). Lewandowski'nin gol atamadığı son beş eleme turu maçını kazanamayan Alman ekibi (3B 2M), Polonyalı forvetin görev yapmadığı son üç karşılaşmayı kaybetti.
- Bayern Münih oyuncusu Serge Gnabry, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı altı golün tamamını İngiliz takımlarına karşı kaydetti (4 vs Tottenham & 2 vs Chelsea). Bir turnuva sezonu boyunca sadece 2013/14'te Cristiano Ronaldo (7 vs Almanya) ve 2014/15'te Luiz Adriano (8 vs Belarus) aynı ülke takımlarının filelerini daha fazla havalandırdı.
EKSİKLER
Bayern Münih: Pavard, Coman (Belirsiz)
Chelsea: Alonso, Jorginho, Pulisic, Azpilicueta, Pedro, Gilmour, Kante (Belirsiz), Loftus-Cheek (Belirsiz)
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski
Chelsea: Caballero; Rüdiger, Christensen, Zouma; James, Kovacic, Barkley, Emerson; Mount, Giroud, Hudson-Odoi
HAKAN CELEP'İN YORUMU: Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Alman devi, 27 Haziran'dan bu yana resmi bir maç oynamadı. Chelsea ise son olarak 1 Ağustos'ta Arsenal'e karşı kupa finali oynadı. İlk maçı 3-0 kazanan Bayern, pandemi arasından sonra da harika bir şekilde lige başlamışt. Yani, aranın onları 'minimum' şekilde etkileyeceğini düşünebiliriz. İlk maçta elde ettikleri çok büyük bir avantaj var. Bunun neticesinde bu maç, biraz daha prestij havasında. Chelsea, daha rahat bir futbol oynayacaktır. Bu nedenle her iki takımın da goller bulacağı bir maç bekliyorum.