Şampiyonlar Ligi'nde cumartesi için özel analizler

BARCELONA - NAPOLI

BİLİNMESİ GEREKENLER

EKSİKLER

MUHTEMEL 11'LER

BAYERN MÜNİH - CHELSEA

BİLİNMESİ GEREKENLER

EKSİKLER

MUHTEMEL 11'LER

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona - Napoli, Bayern Münih - Chelsea karşılaşmaları oynanacak. İtalya'da Napoli ile 1-1 berabere kalan Barcelona, İngiltere'de Chelsea'yi 3-0 mağlup eden Bayern Münih, rövanş karşılaşmalarına avantajlı çıkacak. Rövanşlarının da nefes keseceği bu maçları, Sporx iddaa ekibi sizler için analiz etti. Bol şanslar...- Barcelona, daha önce Napoli'yi resmi bir maçta konuk etmedi. Deplasmanda çıktığı ilk maçta İspanyol ekibini mağlup etmeyi başaran son ekip Rubin Kazan (Ekim 2009'da 2-1).- İlk maçını kaybetmediği son 19 Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başaran Barcelona, sadece 2002/03 çeyrek finalinde Juventus'a bu şekilde elendi (1-1 & 1-2).- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 35 iç saha maçını kaybetmeyen Barcelona'dan (31G 4B) daha uzun bir seriyi sadece Bayern Münih yakalayabilmişti (1969-1991'de 43 maç).- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş eleme turu maçında 11 gole doğrudan katkı sağlayan Barcelona forveti Lionel Messi (8 gol & 3 asist), bu karşılaşmaların dördünde ikişer gol sevinci yaşadı.- Quique Setien, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk iç saha maçına çıkacak. İspanyol ekibiyle turnuvada görev yapan 11 teknik direktör arasında sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı kazanamayan tek isim Ekim 1997'de PSV ile berabere kalan Louis van Gaal (2-2).Şampiyonlar Ligi'nde 12 sezon üst üste çeyrek finale kalan Barcelona, turnuva tarihinin en uzun serisini devam ettirmek için sahaya çıkıyor.Busquets, Vidal, Dembele, UmtitiYokTer Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Roberto, Rakitić, De Jong; Messi; Suarez, GriezmannOspina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, InsigneŞampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Napoli karşı karşıya gelecek. İtalya'da rakibiyle 1-1 berabere kalan Barcelona, rövanşa avantajlı çıkacak. Gennaro Gattuso maçla ilgili "Lionel Messi'yi durdurmak mı? Ya rüyamda durdururum ya da oğlumun PlayStation'ında. Bir ihtimal daha var; Milan'daki Gattuso'yu geri getirmek..." diyerek işlerinin zor olduğunu söylemişti. İlk maçı kazanamadığı son 10 Avrupa kupası elemesinin 9'unda elenen Napoli, Barcelona'ya karşı zoru başarmaya çalışacak. Ancak Barcelona, ilk maçını kaybetmediği son 19 Şampiyonlar Ligi elemesinin tamamında turlayan Barcelona, sadece Juventus'a kaybetti. Evindeki maça büyük avantajla çıkacak Barcelona, Napoli'yi yenerek yoluna devam edecektir.- Bayern Münih'i konuk ettiği tek resmi maçta 3-2 galip gelen Chelsea'nin (2004/05 Şampiyonlar Ligi) şu anki menajeri Frank Lampard, o karşılaşmada açılış golünü kaydetmişti.- Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını deplasmanda 3+ farkla kazandığı eleme turunda turnuvaya veda eden bir takım yok (92/92).- Chelsea, deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının sadece birinde üç gol atabildi (Nisan 2009'da 3-1 vs Liverpool). Bayern Münih ise sahasında çıktığı 43 eleme turu karşılaşmasının sadece üçünde üç gol yedi ancak bunu son olarak geçen sezon Liverpool'a karşı yaşadı (1-3).- Bayern Münih Teknik Direktörü Hans Dieter-Flick, Fabio Capello (6/6; 1992/93'te Milan) ve Luis Fernandez'in (6/6; 1994/95'te PSG) ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde görev yaptığı ilk beş maçı kazanan üçüncü çalıştırıcı olmak için sahaya çıkıyor.- Bayern Münih forveti Robert Lewandowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı karşılaşmada 41 dakikada bir gol katkısı yaptı (11 gol & 2 asist). Lewandowski'nin gol atamadığı son beş eleme turu maçını kazanamayan Alman ekibi (3B 2M), Polonyalı forvetin görev yapmadığı son üç karşılaşmayı kaybetti.Pavard, Coman (Belirsiz)Alonso, Jorginho, Pulisic, Azpilicueta, Pedro, Gilmour, Kante (Belirsiz), Loftus-Cheek (Belirsiz)Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic; LewandowskiCaballero; Rüdiger, Christensen, Zouma; James, Kovacic, Barkley, Emerson; Mount, Giroud, Hudson-OdoiŞampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Alman devi, 27 Haziran'dan bu yana resmi bir maç oynamadı. Chelsea ise son olarak 1 Ağustos'ta Arsenal'e karşı kupa finali oynadı. İlk maçı 3-0 kazanan Bayern, pandemi arasından sonra da harika bir şekilde lige başlamışt. Yani, aranın onları 'minimum' şekilde etkileyeceğini düşünebiliriz. İlk maçta elde ettikleri çok büyük bir avantaj var. Bunun neticesinde bu maç, biraz daha prestij havasında. Chelsea, daha rahat bir futbol oynayacaktır. Bu nedenle her iki takımın da goller bulacağı bir maç bekliyorum.