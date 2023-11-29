UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, Milan deplasmanına konuk oldu. Dortmund, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Marco Reus, 59. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ve 69. dakikada Karim Adeyemi attı. Milan'ın tek golü 37. dakikada Samuel Chukwueze'den geldi.Milan'da Olivier Giroud, 6. dakikada penaltıdan yararlanamadı.Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 55. dakikada oyuna dahil oldu.Bu sonucun ardından Dortmund, grupta 10 puana yükseldi. Milan 5 puanda kaldı.Grubun diğer karşılaşmasında ise PSG ile Newcastle United karşı karşıya geldi.Parc des Princes'te oynanan maç 1-1 sona erdi.Newcastle United'ın golünü 24. dakikada Alexander Isak attı. PSG ise 90+8'de Kylian Mbappe'nin penaltısıyla sahadan 1 puanla ayrıldı.Bu sonucun ardından PSG 7, Newcastle 5 puana yükseldi.Grubun son haftasında PSG, Dortmund deplasmanına gidecek. Newcastle United sahasında Milan ile karşı karşıya gelecek.Borussia Dortmund: 10 puanParis Saint-Germain 7 puanNewcastle: 5 puanMilan: 5 puan