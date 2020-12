Şampiyonlar Ligi için günün iddaa tahminleri

Şampiyonlar Ligi'nde altıncı hafta heyecanı çarşamba günkü maçlarla devam edecek. Sporx iddaa ekibi, günün karşılaşmalarından size kazandıracak olanları seçti ve tahminlerini açıkladı. İşte günün bankoları...



INTER - SHAKHTAR DONETSK



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İnter sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Açıkçası bu grubun kuraları çekildiğinde herkes için Real Madrid ve İnter ağır favori olarak gözüküyorlardı. Ancak hem Ukrayna ekibi Shakhtar hem de Gladbach grupta çok iyi maçlar oynadılar ve son maç öncesinde her takımın oldukça yüksek şansı bulunuyor ve herkes için ipler kendi elinde. Sadece İnter'e tek galibiyet yetmiyor. Eğer İtalyanlar bu maçı kazanırsa diğer maçın berabere bitmemesi adına dua etmeliler. Açıkçası çok zor bir maç olsa da ben Conte ve öğrencilerinin bir şekilde 3 puanı alacağını düşünüyorum. 1 seçimi ideal tercih olur.



MUHTEMEL 11'LER



Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Brozovic, Young; Martinez, Lukaku



Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Vitao, Bondar, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko, Marlos; Tete, Dentinho, Taison



R. MADRİD - M'GLADBACH



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Real Madrid sahasında Gladbach ile karşı karşıya gelecek. Devler arenasında son maçlar oynanırken belki de en büyük mücadele bu grupta yaşanıyor ve 4 takımın da son maçlar öncesi ciddi şansı bulunuyor. Özellikle Real açısından bu grupta işler hiç iyi gitmedi ve ilginçtir ki İnter dışında henüz diğer takımları yenemediler. Bu maç öncesi bir diğer ilginç konu ise İnter'in olası galibiyeti halinde bu iki ekibe de beraberlik yetecek. Elbette futbol dünyasında bu tarz dedikodular hiç bitmez ama bence bu maçta bu tarz bir duruma gerek kalmadan ev sahibi ekip ağır tecrübesi ile maça ağırlığını koyacaktır. Bu sebeple 1 seçimi gayet makul duruyor.



MUHTEMEL 11'LER



Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Odegaard; Asensio, Benzema, Vinicius



Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Kramer, Wendt; Zakaria, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea



AJAX - ATALANTA



GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Ajax sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Bu maç öncesinde Atalanta 8, Ajax ise 7 puana sahip. Ajax son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Önce Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a sonrasında ligde Twente'ye mağlup oldular. Atalanta ise son 6 maçında sadece 1 kere kazanabildi. O galibiyeti de Liverpool deplasmanında aldılar. Grupta son sıradaki Midtjylland'a puan veren tek takım Atalanta oldu ki bu onlara pahalıya patlayabilir. Bu maçta alacakları bir mağlubiyet onları Avrupa Ligi'n götürecek. Bu maç öncesinde Atalanta'da Caldara ve Gollini sakatlıkları sebebiyle yok. Ayrıca Gosens ve Miranchuk'un da durumları belli değil. Ajax'ta ise Mazraoui, Neres ve Kudus forma giyemeyecek. Golcü iki takım, taraf bahsine yerine gole yönelmek daha doğru. İki takımda skor üretir.



MUHTEMEL 11'LER



Ajax: Onana- Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico, Klaassen, Alvarez, Gravenberch, Antony, Tadic, Traore



Atalanta: Sportiello- Toloi, Romero, Djimsiti, Hateboer, Roon, Freuler, Mojica, Gomez, Muriel, Zapata



SALZBURG - A. MADRİD



GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Salzburg sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Son maçlar öncesinde konuk Atletico Madrid 6, Salzburg ise 4 puana sahip durumda. 3 puanı alan taraf bu grupta da bir üst tura yükselecek. İki takım arasındaki ilk maçta Madrid, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Atletico geçen hafta 86'ncı dakikada yediği golle Bayern ile berabere kalmıştı. O maçta galip gelseler bu maç konuk ekip formalite olacaktı. Konuk ekipte bu maç öncesinde Lodi, Costa, Carrasco sakatlıkları nedeniyle yok. Ayrıca Avrupa listesinde yer almayan Kondogbia da forma giyemeyecek. Salzburg'da ise önemli bir eksik yok. İyi kapanan ve mağlup olmaması kendisine yeten Atletico bu maçı kaybetmez.



MUHTEMEL 11'LER



Salzburg: Stankovic- Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer, Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai, Koita, Daka



Atletico Madrid: Oblak- Savic, Gimenez, Hermoso, Trippier, Llorente, Koke, Niguez, Vitolo, Felix, Suarez



M . CITY - MARSİLYA



BURAK ŞEN: Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Manchester City ile Marsilya karşı karşıya gelecek. 13 puanlı Manchester City gruptan lider çıkmayı garantiledi ve Pep Guardiola'nın daha çok hafta sonu Manchester United ile deplasmanda oynayacakları derbi karşılaşmasında. 3 puanlı Marsilya, 3 puanlı Olympiakos'a ikili averajı kaptırdığı için Manchester City'den puan almak zorunda. Berabere kalmaları halinde Olympiakos'un Porto'ya kaybetmesini bekleyecekler. Kazanmaları ise imkansıza yakın diyebiliriz. Oldukça kötü bir Şampiyonlar Ligi performansı gösteren Marsilya, Manchester City'den puan alamayacaktır. Manchester City rahat tempoda da kazanacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



Manchester City: Ederson; Nathan Ake, Laporte, Eric Garcia, Cancelo; Fernandinho, Ilkay Gündoğan, Phil Foden; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Ferran Torres



Marsilya: Mandanda; Amavi, Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez, Hiroki Sakai; Valentin Rongier, Kamara; Henrique, Cuisance, Thauvin; Benedetto



OLYMPIAKOS - PORTO



BURAK ŞEN: Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Olympiakos ile Porto karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa ligi bileti almak isteyen Olympiakos'un 3 puanı bulunuyor ve 3 puanlı Marsilya'ya karşı da ikili averajda öndeler. 10 puanlı Porto da 13 puanlı Manchester City'nin ardından gruptan ikinci çıktı. Maçın tek amacı, Olympiakos'un 3. sıradaki yerini koruyup koruyamayacağı. Marsilya da Manchester City deplasmanına çıkacağı için Olympiakos biraz olsun rahat diyebiliriz. İlk maçı 2-0 kazanan Porto da maça yüksek konsantrasyonla çıkmayacaktır. Önerim 2,5 Alt seçeneğinden yana olacak. Yüksek oran arayanlar beraberlik seçeneğini düşünebilirler.



MUHTEMEL 11'LER



Olympiakos: Sa; Rafinha, Semedo, Cisse, Holebas; M'Vila, Camara, Bouchalakis; Fortounis, El Arabi, Masouras



Porto: Marchesin; Manafa, Mbemba, Leite, Sanusi; Grujic, Oliveira, Vieira; Corona, Taremi, Nakajima