İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Etihad Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Chelsea 2-1 kazandı.



Ev sahibi Manchester City, 44. dakikada Raheem Sterling ile öne geçti. İlk golün asistini yapan Sergio Agüero, 45+3. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Chelsea, 63. dakikada Hakim Ziyech ile skoru eşitledi. Marcos Alonso, 90+2. dakikada Manchester City'e galibiyeti getiren golü attı.



Manchester City ile Chelsea arasındaki mücadelelerde üst üste 12. maçta da beraberlik yaşanmadı.



Şampiyonluğunu garantilemek için bu maça çıkan Manchester City, 3 puan bırakınca 'resmi' ilanı gelecek haftaya bıraktı ve 80 puanda kaldı8.. Chelsea ise puanını 64'e yükseltti.



Manchester City, gelecek hafta Newcastle'a konuk olacak. Chelsea ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.



