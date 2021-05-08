İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Etihad Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Chelsea 2-1 kazandı.
Ev sahibi Manchester City, 44. dakikada Raheem Sterling ile öne geçti. İlk golün asistini yapan Sergio Agüero, 45+3. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Chelsea, 63. dakikada Hakim Ziyech ile skoru eşitledi. Marcos Alonso, 90+2. dakikada Manchester City'e galibiyeti getiren golü attı.
Manchester City ile Chelsea arasındaki mücadelelerde üst üste 12. maçta da beraberlik yaşanmadı.
Şampiyonluğunu garantilemek için bu maça çıkan Manchester City, 3 puan bırakınca 'resmi' ilanı gelecek haftaya bıraktı ve 80 puanda kaldı8.. Chelsea ise puanını 64'e yükseltti.
Manchester City, gelecek hafta Newcastle'a konuk olacak. Chelsea ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.
Ev sahibi Manchester City, 44. dakikada Raheem Sterling ile öne geçti. İlk golün asistini yapan Sergio Agüero, 45+3. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Chelsea, 63. dakikada Hakim Ziyech ile skoru eşitledi. Marcos Alonso, 90+2. dakikada Manchester City'e galibiyeti getiren golü attı.
Manchester City ile Chelsea arasındaki mücadelelerde üst üste 12. maçta da beraberlik yaşanmadı.
Şampiyonluğunu garantilemek için bu maça çıkan Manchester City, 3 puan bırakınca 'resmi' ilanı gelecek haftaya bıraktı ve 80 puanda kaldı8.. Chelsea ise puanını 64'e yükseltti.
Manchester City, gelecek hafta Newcastle'a konuk olacak. Chelsea ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.