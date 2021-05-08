Şampiyonlar Ligi finalinin provası Chelsea'nin!

Şampiyonlar Ligi finalinin provasında Chelsea, Manchester City'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi finalinin provası Chelsea'nin!
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08 Mayıs 2021 21:22
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Etihad Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Chelsea 2-1 kazandı.

Ev sahibi Manchester City, 44. dakikada Raheem Sterling ile öne geçti. İlk golün asistini yapan Sergio Agüero, 45+3. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Chelsea, 63. dakikada Hakim Ziyech ile skoru eşitledi. Marcos Alonso, 90+2. dakikada Manchester City'e galibiyeti getiren golü attı.

Manchester City ile Chelsea arasındaki mücadelelerde üst üste 12. maçta da beraberlik yaşanmadı.

Şampiyonluğunu garantilemek için bu maça çıkan Manchester City, 3 puan bırakınca 'resmi' ilanı gelecek haftaya bıraktı ve 80 puanda kaldı8.. Chelsea ise puanını 64'e yükseltti.

Manchester City, gelecek hafta Newcastle'a konuk olacak. Chelsea ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.



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