Portekiz Premier Lig 33. hafta maçında şampiyon Sporting deplasmanda Estoril ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sporting 1-0 kazandı.
Sporting'e galibiyeti getiren golü 81. dakikada Paulinho kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sporting, puanını 87 yaparken, Estoril ise 33 puanda kaldı.
Ligin son hafta maçında maçında Sporting, sahasında Chaves'i ağırlayacak. Estoril, Moreirense deplasmanına gidecek.
Sporting'e galibiyeti getiren golü 81. dakikada Paulinho kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sporting, puanını 87 yaparken, Estoril ise 33 puanda kaldı.
Ligin son hafta maçında maçında Sporting, sahasında Chaves'i ağırlayacak. Estoril, Moreirense deplasmanına gidecek.
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