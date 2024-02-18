Şampiyon güreşçi Yasemin Adar Yiğit yurda döndü

Yedinci kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar Yiğit, memleketi Balıkesir'e döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyon güreşçi Yasemin Adar Yiğit yurda döndü
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18 Şubat 2024 20:25
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit, memleketi Balıkesir'e döndü.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı yenerek 7. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Yasemin Adar Yiğit için tören düzenlendi.

Kurtdereli Spor Salonu'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile Çayırova Belediyespor arasında oynanan Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi maçı öncesi sahaya davet edilen Yasemin, tribünleri selamladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, izleyicilerin ayakta alkışladığı Yasemin Adar Yiğit'i tebrik etti, milli sporcuya çiçek verdi. Başkan Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz da Yasemin'i başarısından dolayı tebrik etti.

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