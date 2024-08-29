Sampdoria'da Andrea Pirlo kararı!

Bir dönem Türkiye'de Fatih Karagümrük'ü çalıştıran ve geçtiğimiz sezondan bu yana ülkesi İtalya'da görev yapan teknik direktör Andrea Pirlo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.



Sky Sports İtalya'nın haberine göre; Sampdoria yönetimi, son olarak Salernitana karşısında alınan mağlubiyetin ardından 45 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verdi.



GEÇTİĞİMİZ SEZONU 7. TAMAMLADI



2023/24 sezonunda Serie A'ya yükselme mücadelesi veren Çizme ekibi, topladığı 55 puanla ligi 7. sırada tamamlamıştı.



SADECE 1 BERABERLİK



Bu sezon ise Pirlo önderliğinde 3 lig maçına çıkan Sampdoria, yalnızca 1 beraberlik alabildi ve 19. sırada yer alıyor.





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