Sami Uğurlu: ''Önlem aldığımız yerden iki gol yedik''

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Sami Uğurlu: ''Önlem aldığımız yerden iki gol yedik''
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21 Nisan 2024 23:19
Son güncelleme 22 Nisan 2024 01:33
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, orta sahada yaptıkları bireysel hatalardan dolayı yenildiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, Gaziantep FK karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtmadıklarını söyledi.

Ortada sahada çok bireysel hata yaptıklarını belirten Uğurlu, şunları kaydetti:

"Orta sahada yaptığımız basit top kayıpları aslında maçın gidişatını belirledi. Rakibin özellikle duran toplarda çok etkili olduğunu biliyorduk. Çünkü duran topları iyi kullanan oyuncuları ve bunları sonuçlandırmaya çalışan etkili, oyunculara sahipler. Buna aslında önlem almıştık ama önlem aldığımız taraftan iki tane gol yemek, iki tane duran toptan gol yemek bizim adımıza üzücü. Gaziantep'in maça iyi başlayacağını biliyorduk. Çünkü çok ciddi puana ihtiyaçları var. Bizim de aynı şekilde. Bizim de hedeflerimiz doğrultusunda puanlara ihtiyacımız var. Her maçı galibiyet için oynuyoruz." 

 
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