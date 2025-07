Samet Akaydın'dan flaş Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması!

61saat Spor'un sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor'un milli stoperi Samet Akaydın çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Samet Akaydın'ın açıkalmalarının tamamı:Çaykur Rizespor'un kamp sürecini değerlendiren Samet Akaydın, "Şu an yoğun bir kamp döneminden geçiyoruz. Genç ve istekli bir takımımız var. Geçen seneki takımımız hemen hemen kaldı ve arzulu çalışıyoruz. Üzerine yeni takviyeler de yapıldı ve lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Yoğun tempoda çalışıyoruz ve inşallah karşılığını da alırız" dedi.Savunma oyuncusu olarak yanındaki oyuncunun önemine değinen Samet Akaydın, "Stoperde bireysel olarak bir şey yapamıyorsun. Yanındaki partnerin çok önemli. Ben daha çok süpüren pozisyondayım. Yanımda oynayan oyuncu sert olunca daha iyi anlaşıyorum. Partnerler de uyumu yakalamak çok zor ama yakaladığın zaman senin performansını da etkiliyor. Performansın biraz da partnerine bağlı. Uyum yakaladığında lig senin için daha rahat geçiyor" ifadelerini kullandı.Milli takım performansını değerlendiren Samet Akaydın, "Milli takımda aslında kendi kişiliğim ile oynuyorum ve kendi karakterimi sahaya yansıtıyorum. Gerçek Samet'i sahaya yansıtıyorum. Bunda hocamızın da katkısı var. Onunla Adana Demirspor'da da birlikte çalıştık ve bana farklı bir özgüven veriyor. Benim gerçekten kaliteli bir oyuncu olduğumu hissettiriyor. Zaten ülkemizdeki en büyük sorun bu. Türk futbolculara kaliteli olduklarını hissettiremiyorlar. Maalesef sosyal medya ve tribün baskısı Türk oyunculara daha fazla tepki gösteriyorlar. Hata toleransımız olmuyor. Milli takıma gittiğim zaman bana değer veren bir hoca var. Benden ne istediğini bilen, bana güvenen ve bana bunu hissettiren bir hoca var ben de sahaya çıktığım zaman kendi kişiliğim ve karakterimi sahaya koyuyorum. Allah'a şükür hocamızı hiçbir zaman yanıltmadık ve inşallah da böyle devam ederiz. Hocanın sözleşme uzatmasına sevindim. Tek ben değil milli takımda çoğu oyuncu buna sevinmiştir çünkü hocamız gerçekten birçok oyuncunun performansında artış gösterdi. Türkiye A Milli Takımı'nı C Ligi'nde A Ligi'ne çıkardık. Son performanslarımız da ortada. Şimdi hedefimiz Dünya Kupası ve ona da katılacağımızı düşünüyorum" dedi.Çaykur Rizespor İlhan Palut için kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Samet Akaydın, "İlhan hocamız gerçekten işini çok seven bir hoca ve çok çalışıyor. Çok gayret ediyor ve hepimize çok ilgisi var. Bana da geldiğim günden beri özel davranıyor ve ilgisi var. Biz hiçbir problem yaşamadık. Kampımız da çok iyi gidiyor inşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.Trabzon'da bol bol zaman geçirdiğini ifade eden Samet Akaydın, "Trabzon'a ailemin yanına gidiyorum. Ailem Boztepe'de otuyor. Zaten ben de Bahçecik'te doğdum. Rize'deyken izin günlerimde genelde Trabzon'da geçiriyorum. Forum AVM'ye gidiyorum. Bazen evime ve ailemin yanına gidiyorum. Köye çıkıyorum yani günlerim böyle geçiyor çok hareketli değil" dedi."Bazı soruları yanıtladıktan sonra nedense değişip değişip farklı yerlere çekiliyor. Maalesef sosyal medyanın önüne geçemiyorsun. Ben burada şunu söylemek istedim. Ben bir kulüp hayali kurmadım. Şu takımda oynarım bu takımda oynarım diye isim vermek değil bu. Trabzonspor, Fenerbahçe , Galatasaray yani isimle alakalı değil bu. Ben sadece iyi bir futbolcu olmak hayalini kurdum. Zaten bu soruyu her Trabzonluya sorsanız cevabı bellidir zaten. Bunu orada söylemenin bir şeyi yoktu yani. Beni herkes bilir ve tanır. Ben Trabzonlu olduğumu hiçbir zaman hiçbir yerde gizlemedim ki Trabzonsporlu olduğumu da gizlemedim. Fenerbahçe'de oynarken de gizlemedim""Ben açıkcası yaşadım. Tabiki Trabzonspor maçındaki kötü performans sonrası biraz da normal karşılıyorum. Trabzonlu olmamdan dolayı böyle tepkileri normal karşılıyorum"Düzeltmek isterim. O olayda gerçekten hepimiz çok oldu. Olay nasıl o duruma geldi, nasıl öyle yansıttılar ve sosyal medyada nasıl büyüttüler ben bence kurban olduğumu düşünüyorum. Trabzonspor maçı bittiğinde eve gittim. Ben öyle bir olayın yaşandığını bile hatırlamıyorum. Öyle bir pozisyonun olduğunu bile bilmiyorum. Saat gece 05.00 falandı, Twitter çalkalanıyor herkes beni arıyor. Annem babam bile beni arıyor. 'Oğlum bu ne alaka?' diyorlar. Benim haberim yok. Sosyal medyada o videoyu öyle bir hale getirmişler ki sosyal medyanın gücü artık. Her şeyi netleştirmişler, tükürüğü atmışım falan tamamen algı. Bunları bence başka birileri tarafından Fenerbahçe ile Trabzonspor arasını bozmaya çalışanlardan birileri olduğunu düşünüyorum.Trabzonlu olmak bence zor. Bence gerçekten zor. Biz birazcık daha karakter olarak güçlü olduğumuz için farklı bakılıyor ama Trabzonlu olduğum için gurur duyuyorum. Her zaman da bunu söyledim yine de söylüyorum. Abdülkadir Ömür ile Çaykur Rizespor'da kardeş kulüpte futbol oynamak çok güzeldi. Çok keyif aldık. Çaykur Rizespor gerçekten çok güzel bir kulüp. Karadeniz'de Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor gerçekten güzel kulüpler. Ben Çaykur Rizespor çok saygı duyuyorum. Geldiğim ilk günden beri çok destek oldular. Bize gerçekten Trabzon ve Rizelilerin birbirine kardeş olduklarını hissettirdiler ve bundan dolayı çok mutluyum."Bu işlerin birazcık abartıldığını düşünüyorum. Çoluk çocuk işlerine dönüyor gibi geliyor bana. Ben Rize ile Trabzon arasında problem olduğunu düşünmüyorum hiç görmedim. Tribünlerde oluyor bazen ama tribünlerde her zaman her yerde oluyor. Futbolda bunlar var. Tribünün normal hayata taşınmasından yana değilim. Rize ile Trabzon her zaman kardeştir.""Bu sene kendimi hazır hissediyorum. Geçen seneye göre daha fit durumdayım. Mental olarak da çok güçlü durumdayım. Önümüzde zaten Dünya Şampiyonası maçları var. Oraya en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. İnşallah en iyisini yaparak kendimi gösteririm." [61saat Spor]