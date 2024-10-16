Fenerbahçe'de tam 12 futbolcu Milli Takım için Ülkelerinin kamplarına gitmişti.
Bu nedenle Fenerbahçe, idmanları önemli yıldızlardan eksik, U19 oyuncularını takviyesiyle yapmıştı. Samandıra, çarşamba gününden itibaren yeniden şenlenliyor.
Ay-Yıldızlı forma için ter döken İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Samet Akaydın ile Edin Dzeko'nun çarşamba günkü antrenmanda yer alacakları öğrenildi. Salı günü maçları olan Szymanski, Livakovic, Djiku, Amrabat, En-Nesyri ve Bartuğ Elmaz'ın ise perşembe günü Samandıra'ya katılmaları bekleniyor.
Bu nedenle Fenerbahçe, idmanları önemli yıldızlardan eksik, U19 oyuncularını takviyesiyle yapmıştı. Samandıra, çarşamba gününden itibaren yeniden şenlenliyor.
Ay-Yıldızlı forma için ter döken İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Samet Akaydın ile Edin Dzeko'nun çarşamba günkü antrenmanda yer alacakları öğrenildi. Salı günü maçları olan Szymanski, Livakovic, Djiku, Amrabat, En-Nesyri ve Bartuğ Elmaz'ın ise perşembe günü Samandıra'ya katılmaları bekleniyor.