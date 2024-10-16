Samandıra, yeniden şenleniyor!

Fenerbahçe, 12 futbolcusunun Milli Takım kampında yer alması nedeniyle idmanlarını U19 oyuncularıyla sürdürürken, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Samet Akaydın çarşamba günü antrenmana katılacak; diğer milli oyuncuların ise perşembe günü Samandıra'ya dönmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Samandıra, yeniden şenleniyor!
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16 Ekim 2024 11:53
Fenerbahçe'de tam 12 futbolcu Milli Takım için Ülkelerinin kamplarına gitmişti.

Bu nedenle Fenerbahçe, idmanları önemli yıldızlardan eksik, U19 oyuncularını takviyesiyle yapmıştı. Samandıra, çarşamba gününden itibaren yeniden şenlenliyor.

Ay-Yıldızlı forma için ter döken İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Samet Akaydın ile Edin Dzeko'nun çarşamba günkü antrenmanda yer alacakları öğrenildi. Salı günü maçları olan Szymanski, Livakovic, Djiku, Amrabat, En-Nesyri ve Bartuğ Elmaz'ın ise perşembe günü Samandıra'ya katılmaları bekleniyor.
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