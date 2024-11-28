Salih Uçan: 'Yenildik çünkü kötü oynadık'

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Çok üzgün olduklarını söyleyen Salih Uçan, "İlk yarıyı 1-1 bitirmek gerekiyordu. İçeri girerken gol yedik. Kötü oldu. İstediğimiz futbolu da sahaya yansıtamadık. Rakip 2-1 öne geçti. Penaltı bulduk. O penaltıyı gole çevirseydik, kötü oynadığımız maçı 2-2'ye getirebilseydik o golün vereceği hisle farklı şeyler olabilirdi. Atamadık. Gol ararken 3. golü kalemizde gördük. Üzgünüz. Son 3 maç kaldı. Bu maçlarda puanlar alıp Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Mağlubiyetin ana sebebi ne?" sorusuna yanıt veren Salih, "Kötü oynadık. Kötü oynadık." diyerek sözlerini noktaladı.
Çok üzgün olduklarını söyleyen Salih Uçan, "İlk yarıyı 1-1 bitirmek gerekiyordu. İçeri girerken gol yedik. Kötü oldu. İstediğimiz futbolu da sahaya yansıtamadık. Rakip 2-1 öne geçti. Penaltı bulduk. O penaltıyı gole çevirseydik, kötü oynadığımız maçı 2-2'ye getirebilseydik o golün vereceği hisle farklı şeyler olabilirdi. Atamadık. Gol ararken 3. golü kalemizde gördük. Üzgünüz. Son 3 maç kaldı. Bu maçlarda puanlar alıp Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Mağlubiyetin ana sebebi ne?" sorusuna yanıt veren Salih, "Kötü oynadık. Kötü oynadık." diyerek sözlerini noktaladı.