Salah'tan ayrılık sorusuna cevap!

Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, bir öğrencinin kendisine sorduğu takımından ayrılık sorusuna cevap verdi.

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Salah'tan ayrılık sorusuna cevap!
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19 Kasım 2021 16:28
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, kendisine sorulan ayrılık sorusuna yanıt verdi.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın düzenlediği bir etkinliğe video yoluyla katılarak sorulara cevap veren Mısırlı yıldız, bir çocuğun sorduğu, "Geleceğini hangi takımda görüyorsun, Liverpool'dan sonra hangi takımda oynamak istersin?" sorusuna, Liverpool'a ve milli takıma konsantre olduğunu söyleyerek cevap verdi.

"LIVERPOOL'A ODAKLANDIM"

Yıldız futbolcu, "Hala bilmiyorum. Şu anda takıma odaklandım ve Liverpool'da mutluyum. Milli Takım'a da Dünya Kupası elemelerinde yardımcı olmak istiyorum, en önemli şey bu" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Liverpool ile Muhammed Salah'ın sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.


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