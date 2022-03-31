Sakaryaspor Tuncay Şanlı'yı takımın başına getirdi

Tuncay Şanlı, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un lideri Sakaryaspor'la anlaşmaya vardı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor Tuncay Şanlı'yı takımın başına getirdi
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31 Mart 2022 12:42
TFF 2. Lig'de şampiyonluğa oynayan Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaştı.

Yapılan resmi açıklamada; "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı!" ifadelerine yer verildi.

Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan ve profesyonel olan Tuncay Şanlı, 2016-2017 sezonunda da yeşil-siyahlıları çalıştırmıştı.

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