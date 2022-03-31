Sakaryaspor Tuncay Şanlı'yı takımın başına getirdi

TFF 2. Lig'de şampiyonluğa oynayan Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaştı.
Yapılan resmi açıklamada; "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı!" ifadelerine yer verildi.
Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan ve profesyonel olan Tuncay Şanlı, 2016-2017 sezonunda da yeşil-siyahlıları çalıştırmıştı.
Yapılan resmi açıklamada; "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı!" ifadelerine yer verildi.
Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan ve profesyonel olan Tuncay Şanlı, 2016-2017 sezonunda da yeşil-siyahlıları çalıştırmıştı.
✍🏻 Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır.
Hoş geldin Tuncay Şanlı! #KenetlenSakarya pic.twitter.com/dWmd0xvADk
— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) March 31, 2022