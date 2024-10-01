Sakaryaspor'da Suat Kaya yerine Sinan Kaloğlu

Trendyol 1. Lig'de 7 maçta 1 galibiyet alabilen Sakaryaspor'da kötü gidişin faturası Suat Kaya'ya kesildi. 7 puanlı yeşil-siyahlılar, tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.



Yönetim, Suat Kaya'nın yerine gelecek isim için de arayışlara başladı. Listenin ilk sırasında Sinan Kaloğlu yer alıyor.



Son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam öncesinde Altay'ı çalıştırmıştı. Sakaryaspor'un hoca alternatifleri arasında Hüseyin Eroğlu ve Recep Uçar'ın da bulunduğu bildirildi.



Bu hafta Karagümrük'e konuk olacak yeşil-siyahlı ekip yeni teknik adamını kısa sürede açıklayacak.



