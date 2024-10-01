Sakaryaspor'da Suat Kaya yerine Sinan Kaloğlu

Sakaryaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yolların ayrılması yönünde karar alınırken, ilk aday Sinan kaloğlu oldu.

Haber; Sabah
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sakaryaspor'da Suat Kaya yerine Sinan Kaloğlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2024 12:34
Trendyol 1. Lig'de 7 maçta 1 galibiyet alabilen Sakaryaspor'da kötü gidişin faturası Suat Kaya'ya kesildi. 7 puanlı yeşil-siyahlılar, tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.

Yönetim, Suat Kaya'nın yerine gelecek isim için de arayışlara başladı. Listenin ilk sırasında Sinan Kaloğlu yer alıyor.

Son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam öncesinde Altay'ı çalıştırmıştı. Sakaryaspor'un hoca alternatifleri arasında Hüseyin Eroğlu ve Recep Uçar'ın da bulunduğu bildirildi.

Bu hafta Karagümrük'e konuk olacak yeşil-siyahlı ekip yeni teknik adamını kısa sürede açıklayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery