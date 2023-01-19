Sakarya BB Hentbol Takımı, ikinci yarıya hazır

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Mehmet Fatih Işık, ikinci yarıya takım olarak daha güçlü başlayacaklarını bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ligin ilk devresini 3. sırada tamamlayan Sakarya ekibi, ikinci yarı için hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Işık gözetiminde pas, 4'e 4 mücadele ve atış çalışmaları yapan takım, 21 Ocak'ta evinde karşılaşacağı Mihalıççık'ı yenerek devreye galibiyetle başlamak istiyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Işık, bir aylık aranın ardından takımın ilk maça hazır olduğunu belirtti.



Işık, hem fiziksel hem de kondisyon anlamında iyi hazırlık gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Yaklaşık 2 haftadır da taktiksel olarak çalışıyoruz. Devre arasında takımımıza 3 önemli nokta transferi yaparak eksiklerimizi kapattık. Daha güçlü Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ikinci yarıya hazırız." ifadesini kullandı.



İkinci yarı fikstürdeki tüm derbilerin kendi sahalarında olacağını aktaran Işık, şunları kaydetti:



"Tüm Sakarya halkımızı maçlara davet ediyorum. Taraftarımız arkamızdaysa bizler daha güçlüyüz. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. İkinci yarı çok farklı Büyükşehir Hentbol takımı karşınızda olacak. Hedefimiz öncelikli olarak lig, sonrasında da Türkiye Kupası şampiyonluğu."



Takım kaptanı Döne: "2 kupayı da Sakarya'mıza getirmek istiyoruz"



Takım kaptanı Ramazan Döne de yaptıkları hatalar nedeniyle ilk devreyi 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 3. sırada kapattıklarını anımsatarak, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini ifade etti.



Şu anda kendilerini daha zinde ve hazır hissettiklerini vurgulayan Döne, "Yorucu bir sezon bizleri beklese de hedefimiz hem içeride hem dışarıda oynayacağımız tüm maçları galibiyetle kapatmak. Bizler 2 kupayı da Sakarya'mıza getirmek istiyoruz. Takımımızın durumu çok iyi, yeni oyuncularımız aramızda. Takıma hemen adapte oldular. İstediğimiz şeyleri başarmak adına çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.





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