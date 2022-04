Sait Yılmaz: 'Fenerbahçe huzur istiyor'

Fenerbahçe Kulübü son dönemin en unutulmaz Yüksek Divan Kurulu seçimlerinden birine doğru gidiyor. Adeta kulüp başkanlığı seçimi kadar heyecan kazanan ve tüm camianın ilgi odağı haline gelen seçim 9 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için mevcut başkan Vefa Küçük ile birlikte Nail Kır, Sait Yılmaz ve Uğur Dündar da adaylıklarını resmen açıkladı.



Sarı-lacivertli camianın geri sayıma geçtiği bugünlerde başkan adaylarından Sait Yılmaz, Milliyet'in sorularını yanıtladı.



İlk olarak ziyaret ettiğimiz Sait Yılmaz, ezberleri bozduklarını söyledi: "Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'nın ne kadar önemli ve değerli olduğunu adaylığım sayesinde herkes hatırlamış oldu. Bugüne kadar ortaya konamamış projelerimizle tüm ezberleri bozduk. Nasıl bir Divan Kurulu olması gerektiği konusunda görüşmelerimizi ve tespitlerimizi ortaya koyduk. Adeta diğer adaylar bizim tekrarımız konumunda. Ben ne söylersem onlar nerdeyse bir saat sonra aynısını tekrar ediyor. Bundan çok memnunum. Bütün adayları ortak noktada birleştirdim."



"Kayıkçı kavgasına döndü"



Vefa Küçük ve Uğur Dündar arasındaki tartışmaları yorumlayan Sait Yılmaz, "Ben projelerimle konuşurum. Fenerbahçe'nin artık huzura ihtiyacı var. Son 10 yıldır kutuplaştırılmaya çalışılıyor kulüp. Özellikle son yılların en ciddi kutuplaşmasına gidiliyor. Kayıkçı kavgasına dönüştü. Kişisel sorunlar bu seçime yansıtıldı. Hiçbir zaman yalan söylemedim. Fenerbahçe'nin sağduyusuna, üyelerine ve taraftarlarına hata yapmamak için çok dikkatli konuşuyorum. Fenerbahçe'nin sağ duyusuna inanıyorum, Fenerbahçe kavga istemiyor. Ben kimsenin değil, Fenerbahçe'nin adayıyım" dedi.



"Aidat için reklam projesi"



Son dönemde kulüpte çok tartışılan Fenerbahçe Koleji ve aidat konularını değinen Sait Yılmaz şöyle değerlendirdi: "Fenerbahçe ismi her zaman ilk sırada gelir. Üniversitede, kolejde ya da her nerede olursa olsun. Bu tartışılmaz. Kolejde yapılan hatadır. Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Kampüsü ismi kabul edilir değil. Aidatların olabilirliği 500 lira değil, 250 liradır. Ben de 250 liraya imza verdim. Yönetim 5 bin bile talep eder ama buna kongre üyeleri karar verir. Ama Vefa bey şimdiki bu seçimi düşünerek 250 lirayı oylatmadı. İnsanlar 500 lira ödemeye zorlanıyor. Bizim aidat ödeyemeyen üyelerimiz için bir projemiz var, sponsorluk ve reklam gibi."



"Lobi eksikliği var"



Sait Yılmaz lobi ve ekolleşme konularına değinerek şu ifadeleri kullandı: "3 Temmuz sonrası bazı eksikleri ve gerçekleri gördük. 3 Temmuz'un bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Bu kumpası yapanlar bile buna 'düzmece' dedi. Ama mahkeme 10 sene sürdü. Bu mahkeme daha kısa sürede sonuçlanabilirdi. Çünkü ortada bir delil yok, kumpas var. Biz kamuoyuna sorabilirdik, mahkemenin neden bitmediğine dair. Bunun için de lobi faaliyetleri yapmanız ve bir kamuoyu yaratmanız lazımdı. Yani bir baskı oluşturmanız lazımdı. Burada lobi eksikliği var. Her şeyi yönetimden beklememek lazım. Burada Divan Kurulu'nun önemi ortaya çıkıyor."



"Böyle bir divan istemiyoruz"



Sait Yılmaz, Yüksek Divan Kurulu'nun nasıl bir iletişime sahip olması gerektiğini anlattı:, "Vefa bey, 8 senedir başkanlık koltuğunda. Son 1 senedir Fenerbahçe'ye ağır tepkiler oldu. Örneğin stat yıkılsın bile dediler, ama sadece Fenerbahçe Kulübü ve ben tepki gösterdim. Harcama limitlerinde de mesela kulüp ve ben tepki gösterdim. Divan Kurulu nerede? Böyle bir Divan Kurulu istemiyoruz. Divan Kurulu'nun kurumsal iletişim sorunu çözülmeli. Bizim amacımız yönetimden rol çalmak ya da karşı karşıya gelmek değildir. Bizim amacımız Fenerbahçe'ye kalkan olmak. Her şeyi yönetim takip edemez. Divan Kurulu takip eder."



"Cumhuriyet'in misakı millisi"



Sait Yılmaz, Fenerbahçe'nin misyonuna vurgu yaparak, "Fenerbahçe kurulduğundan beri Kuvayi Milliye ve Atatürk çizgisinde yaşamıştır, yaşamaktadır. 3 Temmuz'daki kumpası yenerek yeni bir misyonumuz daha ortaya çıktı. Fenerbahçe, Cumhuriyet'in misakı millisidir. Atatürk, Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Biz de Fenerbahçe'yi gençlere emanet edeceğiz. Gençlerimize Fenerbahçe'yi anlatacağız. Fenerbahçe'nin geleceği, yol haritası belirlenmelidir" dedi.





