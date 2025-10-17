Şahika Ercümen'den Gazze için rekor

Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla değişken ağırlık paletsiz kategoride dünya rekoru kırdı. 107 metre derinliğe inen milli sporcu, kendi dünya rekorunu geliştirdi.
DETAYLAR GELİYOR
DETAYLAR GELİYOR
