Saffet Sancaklı: "Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok"

Eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, Portekiz mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Saffet Sancaklı: 'Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok'
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23 Haziran 2024 15:02
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından eski milli futbolcu Saffet Sancaklı açıklamalarda bulundu.

Umutsuzluğa kapılmaya gerek olmadığını söyleyen Sancaklı, "Bu bir turnuva. Genelini hesaplamak lazım. İlk maçı kazandık. Bu maçta herkes gibi ben de büyük hayal kırıklığı yaşadım. Ama bir maç daha var. Çekya'nın 1 puanı var bizim 3 puanımız var. Bir beraberliğe çıkıyoruz. Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Bugünkü maç bizi çok sevindirmedi. Üzdü bizi biraz öyle diyelim" ifadelerini kullandı.

Sancaklı, "Çok hayalperest olmaya da gerek yok. Rakipler çok güçlü" diyerek konuşmasını tamamladı.

 

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