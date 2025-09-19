Sadettin Saran: 'Kazanan Fenerbahçe olsun'

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran, seçim öncesi FBTV'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
"Değerli Fenerbahçeliler, dünyanın en büyük spor kulübünün ekranlarından dünyanın en kalabalık ve en büyük taraftar kitlesine seslenmek, başkan adayı olarak benim için büyük bir gururdur. Şunu bilmenizi isterim ki, Fenerbahçe'nin geleceği ve yarınları, sizlerin oylarıyla belli olacak.
Çarşamba günü maçta yaşanan hakem faciası, hepimizin yüreğini sızlattı. Türk futbolunun içerisine düşürüldüğü adaletsizlik bir kez daha gün yüzüne çıktı. Fenerbahçe yönetimindeki isimlerin kim olduğu fark etmez, bu adaletsiz düzene boyun eğmeyecektir. Bu mücadele camiamızın ortak davasıdır. Sandıktan ne çıkarsa çıksın, gönülden inanıyorum ki kazanan Fenerbahçe olacak. Yarınlar Fenerbahçe'nin olacak. Tüm dünya pazar günü bu büyük camianın gücünü, demokrasi kültürünü ve her sonuca rağmen birbirine kenetlenebilme yeteneğini bir kez daha izleyecek.
Kararını Fenerbahçeliler'in verdiği hiçbir kongrenin sonucu yanlış değildir. Kararını Fenerbahçeliler'in verdiği hiçbir kongre hatalı değildir. Bizler bu kararın arkasında durmakla mükellefiz. Bunu hepinizin böyle bilmesini isterim. Bir söz vererek yola çıktık, kongre kararı verildikten sonra demokratik bir kongrenin adaylarından biri olarak artık seçimin son düzlüğüne girdik.
Seçim süreçlerinin doğasında olan birçok dezenformasyon, karalama kampanyası ve saldırı benim için de net bir şekilde gerçekleşti. Bizler aynı fikirde, düşüncede olmayabiliriz. Bizler aynı tutkunun, aynı aşkın peşinden giden milyonlarız. Yarın yine kol kola, omuz omuza Fenerbahçemiz'in başarısı için savaşır, mücadele ederiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Bu vesileyle söz veriyorum; seçimi kazanmam halinde Fenerbahçe'de koşulsuz birlik ve beraberliğin sağlanması için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Sorumluluğumun farkında olarak Fenerbahçe menfaatlerini her zaman önceleyeceğim. Konuşmaktan çok dinleyen bir anlayışı tüm yönetim ekibimize hakim kılacağım. Şeffaf, adil ve kapıları herkese açık bir anlayışı koşulsuz sahipleneceğim.
Fenerbahçe düşmanlarına her şartta ve her koşulda bu büyük camianın gücünü, kapasitesini ve büyüklüğünü göstereceğim. Bahanelere sığınmayacağım. Ortak akıl, ortak yürek ve ortak bilinçle yol açacağım.
Şimdi söz sırası değerli kongre üyelerimize. Pazar günü sandıkta son sözü değerli kongre üyelerimiz söyleyecek. Bu kongre gönülden inanıyorum ki, Fenerbahçe'nin şahlanış kongresi olacaktır. Umudun yeşerdiği, neşenin geri geldiği, sevinçten mutluluktan seslerin kısıldığı, şampiyonluklarımızın normalimiz olduğu bir dönemin başlangıcı olacaktır.
Başkanlık seçimindeki rakibim Sayın Ali Koç'a başarılar diliyorum.
Ne sabır ne süre söz Fenerbahçe. Kazanan Fenerbahçe olsun."
"Değerli Fenerbahçeliler, dünyanın en büyük spor kulübünün ekranlarından dünyanın en kalabalık ve en büyük taraftar kitlesine seslenmek, başkan adayı olarak benim için büyük bir gururdur. Şunu bilmenizi isterim ki, Fenerbahçe'nin geleceği ve yarınları, sizlerin oylarıyla belli olacak.
Çarşamba günü maçta yaşanan hakem faciası, hepimizin yüreğini sızlattı. Türk futbolunun içerisine düşürüldüğü adaletsizlik bir kez daha gün yüzüne çıktı. Fenerbahçe yönetimindeki isimlerin kim olduğu fark etmez, bu adaletsiz düzene boyun eğmeyecektir. Bu mücadele camiamızın ortak davasıdır. Sandıktan ne çıkarsa çıksın, gönülden inanıyorum ki kazanan Fenerbahçe olacak. Yarınlar Fenerbahçe'nin olacak. Tüm dünya pazar günü bu büyük camianın gücünü, demokrasi kültürünü ve her sonuca rağmen birbirine kenetlenebilme yeteneğini bir kez daha izleyecek.
Kararını Fenerbahçeliler'in verdiği hiçbir kongrenin sonucu yanlış değildir. Kararını Fenerbahçeliler'in verdiği hiçbir kongre hatalı değildir. Bizler bu kararın arkasında durmakla mükellefiz. Bunu hepinizin böyle bilmesini isterim. Bir söz vererek yola çıktık, kongre kararı verildikten sonra demokratik bir kongrenin adaylarından biri olarak artık seçimin son düzlüğüne girdik.
Seçim süreçlerinin doğasında olan birçok dezenformasyon, karalama kampanyası ve saldırı benim için de net bir şekilde gerçekleşti. Bizler aynı fikirde, düşüncede olmayabiliriz. Bizler aynı tutkunun, aynı aşkın peşinden giden milyonlarız. Yarın yine kol kola, omuz omuza Fenerbahçemiz'in başarısı için savaşır, mücadele ederiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Bu vesileyle söz veriyorum; seçimi kazanmam halinde Fenerbahçe'de koşulsuz birlik ve beraberliğin sağlanması için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Sorumluluğumun farkında olarak Fenerbahçe menfaatlerini her zaman önceleyeceğim. Konuşmaktan çok dinleyen bir anlayışı tüm yönetim ekibimize hakim kılacağım. Şeffaf, adil ve kapıları herkese açık bir anlayışı koşulsuz sahipleneceğim.
Fenerbahçe düşmanlarına her şartta ve her koşulda bu büyük camianın gücünü, kapasitesini ve büyüklüğünü göstereceğim. Bahanelere sığınmayacağım. Ortak akıl, ortak yürek ve ortak bilinçle yol açacağım.
Şimdi söz sırası değerli kongre üyelerimize. Pazar günü sandıkta son sözü değerli kongre üyelerimiz söyleyecek. Bu kongre gönülden inanıyorum ki, Fenerbahçe'nin şahlanış kongresi olacaktır. Umudun yeşerdiği, neşenin geri geldiği, sevinçten mutluluktan seslerin kısıldığı, şampiyonluklarımızın normalimiz olduğu bir dönemin başlangıcı olacaktır.
Başkanlık seçimindeki rakibim Sayın Ali Koç'a başarılar diliyorum.
Ne sabır ne süre söz Fenerbahçe. Kazanan Fenerbahçe olsun."