Amerikan Basketbol Birliği (NBA) takımlarından Sacramento Kings'de forma giyen Litvanya Milli Takımı oyuncusu Domantas Sabonis, Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) Dünya Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu.



FIBA Elemeleri Milli Takımlar İçin Fırsat



FIBA elemelerinde oynanan maçların milli takımların gelişmesi için fırsat olduğunu belirten Litvanyalı oyuncu, "Pencerelerde oynanan maçlar milli takım programlarının daha iyiye gitmesi için kesinlikle altın fırsat. FIBA Dünya Kupası için oynadıklarımız gibi elemelerde, biraz daha az uluslararası deneyime ve bazı turnuvalarda belki daha az dakika alan oyunculara da fırsat verildiğini düşünüyorum ve bu da antrenörlere ve milli takımlara daha fazla seçenek sunuyor. Genç ve uluslararası düzeyde daha az deneyime sahip oyuncuların bu tür deneyimler kazanması ve çağrıldıklarında takımlarının bir parçası olmaya veya sahada olmaya hazır olmaları bizim için çok önemli." dedi.



Litvanya'nın iyi bir kimyaya sahip olduğunu belirten Sabonis sözlerine "Milli takımların ihtiyacı olan sadece yetenek ve deneyim değil. Başarılı takımlar aynı zamanda hem saha içinde hem de saha dışında iyi bir kimyaya sahiptir. Bu Litvanya'nın sahip olduğu bir şey. Hepimiz bir aradayız, çok sağlam ve birleşik bir grup oluşturmak için buradayız. Takımın her oyuncusuna gelişme ve her geçen yıl daha iyi olma konusunda yardımcı olmak için motive olmuş durumdayız." şeklinde devam etti.



Litvanya'yı Dünyanın En İyi Takımları Arasında Tutmaya Kararlıyız



Litvanya'nın FIBA Dünya Kupası 2023'e gideceğini garantilemesinin sorulması üzerine Sabonis, "Rekabet sertti ama FIBA Dünya Kupası'nda yerimizi almamız gerekiyordu. Tek seçenek buydu. Litvanya gibi bir takım her müsabakada yer almalı ve en iyilere karşı mücadele etmelidir. Her zaman. Avrupa basketbolunun seviyesinin çok çok yüksek olduğunu ve pek çok takımın uluslararası turnuvalara katılabileceğini gördüğümüz için, her müsabakada yer almak, dünyanın en iyilerine karşı rekabet etmek şimdi daha da önemli. Litvanya'yı dünyanın en iyi takımları arasında tutmaya kararlıyız. Hepimiz bir tek şey için savaşıyoruz. Hepimiz ülkemizdeki insanları gururlandırmak istiyoruz. Litvanya'yı temsil etmek her birimiz için bir onur, büyük bir gurur kaynağı ve takımın bir parçası olmaya çağrılan, çok fazla oynamış olsun ya da olmasın her oyuncu milli takım forması için aynı şekilde hissediyor ve elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor." cevabını verdi.



FIBA Dünya Kupası 2023 Harika Olacak



Bu yaz Filipinler, Japonya ve Endonezya'da düzenlecek Dünya Kupası'nın eşi benzeri olmayan bir deneyim olmasını beklediğini söyleyen Domantas Sabonis, "Harika bir turnuva olacak, bundan eminim. Taraftarlar dünyanın en iyi oyuncularını görmekten çok büyük mutluluk duyacak ve eminim ki bu üç ev sahibi ülke turnuvanın başlamasını dört gözle bekliyor. Basketbol evrenseldir ve turnuva heyecanı biz ilerledikçe daha da artacak. Muazzam bir turnuva için şu anda tüm malzemeler bir araya getiriliyor." şeklinde konuştu.



